Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Czarodziej telewizji, czarodziej naszych żyć". Wspomnienia o Mariuszu Walterze

01 1930 mariusz walter-0007
Anita Werner: Mariusz Walter był dla mnie mistrzem, nauczycielem, mentorem
Źródło: TVN24
- Mariusz Walter zawsze marzył, aby mieć własną telewizję, żeby ją według własnego sposobu myślenia kształtować - powiedziała o swoim mężu Bożena Walter. Dziennikarki TVN i TVN24 - przy okazji premiery autobiografii - wspominają go jako "mentora", "nauczyciela" i "mistrza".

W poniedziałek w Pałacu Sobańskich w Warszawie oficjalną premierę miała wydana pośmiertnie autobiografia Mariusza Waltera, założyciela stacji TVN, pt. "Miłość i telewizja". Walter "pozostawił maszynopis - intymną opowieść o życiu, uzupełnioną po jego śmierci wspomnieniami żony Bożeny oraz bliskich i współpracowników, a także zapiskami Jana Wejcherta, wspólnika i wieloletniego przyjaciela Mariusza" - pisze o książce jej wydawca. Przy pozycji tej pracowała również Zofia Turowska.

Bożena Walter, wdowa po Mariuszu Walterze, powiedziała, że jest to "recenzja życia jej męża". - Zawsze marzył, aby mieć własną telewizję, żeby ją według własnych poglądów i według własnego sposobu myślenia kształtować, a żeby robić to (...), musiał również doprowadzić do stworzenia ekipy ludzi, która by tę ideę niosła dalej w świat poprzez ekran - dodała. Wspomniała też, że jej mąż, na początku funkcjonowania stacji "sam szkolił ludzi".

Bożena Walter: Mariusz Walter zawsze marzył, żeby mieć własną telewizję
Źródło: TVN24

Mówiła też, że dla niej "to była normalność", na co dzień obserwować, jak Mariusz Walter budował medialne imperium. - Przez całe życie widziałam, jak mąż do czegoś dąży i jak to realizuje w miarę szybko. (...) Jak trzeba było stworzyć coś nowego, to natychmiast miał pomysł i tak było, jak powstało "Studio 2", które miało być tylko programem rozrywkowym na wolne soboty dla pracującego ludu miasta i wsi, a wyszedł z tego fantastyczny program, który wszyscy ludzie w moim wieku podziwiali i byli zachwyceni nimi - stwierdziła Bożena Walter.

Mariusz Walter "nauczał, czym jest telewizja"

Reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska zaznaczyła, że Mariusz Walter był "największą częścią jej zawodowego życia". - Kiedy to Mariusz Walter mnie ściągnął do TVN-u po dziesięciu latach pracy w telewizji publicznej, mi się naprawdę wydawało, że ja wiem, na czym polega telewizja, ale to tak naprawdę dopiero Mariusz Walter mnie nauczył, czym jest telewizja - wspominała.

- To on mi powiedział, chociaż ja już właściwie powinnam to wiedzieć, że masz zawsze tylko moment na jedno ujęcie i musisz się bardzo dokładnie do tego przygotować. Nic nie zostawiaj przypadkowi. On mnie nauczył, jak ważne są zdjęcia. On mnie nauczył, czym jest dziennikarstwo i że trzeba zawsze dążyć do prawdy - uzupełniła.

Katarzyna Kolenda-Zaleska: Mariusz Walter nauczył mnie, czym jest telewizja
Źródło: TVN24

- Gdyby Mariusz Walter pewnego dnia mnie nie zauważył, nie dał mi szansy i nie pomagał mi rozwijać skrzydeł przez cały ten początkowy okres mojej drogi zawodowej, to na pewno nie byłabym dzisiaj tu, gdzie jestem. Na pewno nie byłabym tym, kim jestem - mówiła z kolei Martyna Wojciechowska, autorka programu "Kobieta na krańcu świata".

Klatka kluczowa-67254
Martyna Wojciechowska: Mariuszowi Walterowi zawdzięczam bardzo dużo
Źródło: TVN24

"Czarodziej naszych żyć"

Prezenterka "Faktów" TVN Anita Werner powiedziała, że dla niej Mariusz Walter "był mistrzem, mentorem, nauczycielem". - Ale patrzę na niego jak na czarodzieja telewizji, na czarodzieja naszych żyć, dlatego że Mariusz Walter przyczynił się nie tylko do tego, że zmienił rynek telewizji w Polsce, ale zmienił też nasze życia - podkreśliła.

- Zabrał nas w przepiękną podróż, która dla mnie trwa do dziś i to jest niesamowita wciąż przygoda - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Mariusz WalterMedia
Czytaj także:
imageTitle
Mistrz świata gra jak z nut w UK Championship
EUROSPORT
2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Zabili rozbitków, którzy przeżyli pierwsze uderzenie w łódź. Biały Dom potwierdza
Świat
imageTitle
Rewolucja w Słowenii. Siedem lat współpracy i wystarczy
EUROSPORT
imageTitle
Fantastyczna pogoń Polaków w eliminacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
METEO
imageTitle
Były piłkarz kadry atakuje. "Przestańcie wysyłać mi ten szrot"
EUROSPORT
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
BIZNES
imageTitle
Legia pogrążona w kryzysie. Kolejny mecz bez wygranej
EUROSPORT
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
METEO
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
BIZNES
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
WARSZAWA
01 2000 kropka gosc-0002
Generał Polko w "Kropce nad i": Rosja wykorzysta tę przerwę
Świat
pap_20251022_09R
Konflikt Nawrockiego z rządem Tuska. "Na to prawo nic nie pomoże"
Donald Trump
Trump miał rezonans magnetyczny. Są wyniki
Świat
imageTitle
Dramat niemieckiego skoczka. Trzecia taka sytuacja w karierze
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Macron rozmawiał z Trumpem po spotkaniu z Zełenskim
Świat
Donald Tusk
Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować
BIZNES
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
WARSZAWA
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar sklepowej hali. Na miejscu 22 zastępy straży pożarnej
Białystok
imageTitle
Skandaliczny wybryk mistrza olimpijskiego. Kolejny
EUROSPORT
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
WARSZAWA
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
WARSZAWA
Mgły, noc
Mglista noc, możliwa mżawka
METEO
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
BIZNES
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś
BIZNES
imageTitle
Dwulatek skradł show. Nagranie obiegło internet
EUROSPORT
shutterstock_2427894623
Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami
BIZNES
granica litwa bialorus - Motalb shutterstock_2190979969
UE reaguje po paraliżu lotniska na Litwie
Świat
pap_20250904_1BN (1)
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy
Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica