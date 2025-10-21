Znamy cel 34. Finału WOŚP

Jurek Owsiak ogłosił cel 34. Finału WOŚP Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku.

We wtorek Jerzy Owsiak - prezes Fundacji WOŚP - ogłosił cel przyszłorocznej zbiórki.

Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej.

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak poinformował we wtorek, że w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrane środki zostaną przeznaczone na potrzeby gastroenterologii dziecięcej, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u dzieci.

- "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" to nasz taki podtytuł - powiedział Owsiak. - Okazuje się, że w Polsce między milion dwieście tysięcy a milion pięćset tysięcy dzieci będzie potrzebowało takiej pomocy. One tę pomocy otrzymują. Przez cały czas szpitale i lekarze pomagają dzieciom w tym temacie - zwrócił uwagę prezes Fundacji WOŚP.

"Choroby przewodu pokarmowego u dzieci – takie jak celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, refluks żołądkowo-przełykowy i inne choroby przełyku oraz żołądka, ciężkie alergie pokarmowe, choroby trzustki i wątroby czy zaburzenia czynnościowe (np. zespół jelita wrażliwego) - są coraz częstsze" - czytamy w informacji prasowej, opublikowanej na stronie WOŚP.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku.

Dziedzina, w której potrzeba najnowocześniejszego sprzętu

- Gastroenterologia dziecięca, choroby przewodu pokarmowego, to jest dziedzina, w której - tak, jak w onkologii - potrzeba najnowocześniejszego, innowacyjnego sprzętu. Sprzęt, który kupimy będzie z pewnością sprzętem najwyższej jakości, służącym zarówno do diagnostyki, jak i do leczenia chorób przewodu pokarmowego - mówił prof. Bohdan Maruszewski, wiceprezes zarządu Fundacji WOŚP.

Prof. Maruszewski wyjaśnił, że "w znacznej mierze będzie to sprzęt endoskopowy, który pozwala zobrazować od środka z najnowszymi metodami, na czym choroba polega, jak ona wygląda i również pozwala wykonać mało inwazyjne zabiegi w świetle przewodu pokarmowego". Dodał, że wśród sprzętu, jaki Fundacja planuje kupić będą urządzenia do medycyny zabiegowej wewnątrz przewodu pokarmowego.

- Dzisiaj bardzo wiele nawet skomplikowanych zabiegów można wykonać przy pomocy metod endoskopowych, również metod wspomaganych przez roboty, bez inwazyjnej chirurgii klasycznej - zaznaczył.

Prof. Maruszewski powiedział, że choroby układu pokarmowego dotyczą kwestii związanych z żywieniem, z nadwagą i Fundacja WOŚP będzie wspomagać w leczeniu "wielkiego problemu otyłości". Wyjaśnił, że w Polsce jest 16 klinik gastroenterologicznych, ale sprzęt kupiony w ramach 34. Finału "z pewnością trafi do większej liczby oddziałów, gdzie są leczone właśnie te dzieci".

WOŚP zebrała już ponad 2,6 miliarda złotych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

Tylko w ramach tegorocznego Finału zebrano 289 068 047,77 złotych. Fundacja tymi środkami chce wesprzeć 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, pięć ośrodków neurochirurgii onkologicznej, sześć ośrodków chirurgii onkologicznej oraz cztery zakłady patomorfologii. Chodzi o zakup bardzo drogiego, najwyższej klasy sprzętu, wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia nowotworów wieku dziecięcego.

W latach 1993 - 2024 WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD