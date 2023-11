"Wyjątkowa data w historii". Pierwsze loty szkoleniowe polskich pilotów na śmigłowcach Apache

W Fort Novosel w USA polscy piloci z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych wykonali swoje pierwsze loty szkoleniowe na śmigłowcach Apache - poinformował w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak. W sierpniu Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 tych śmigłowców szturmowych wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem.

Jak napisano na profilu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, "16 listopada 2023 roku to wyjątkowa data w historii polskiego wojskowego lotnictwa śmigłowcowego". "To nowy etap w rozwoju polskiego lotnictwa wojsk lądowych" - dodano.

Podano, że "w Fort Novosel (Alabama, USA), polscy piloci z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu wykonali swoje pierwsze loty szkoleniowe na AH-64E Apache - najbardziej zaawansowanym śmigłowcu bojowym świata". "Wykonanie zadań praktycznych w powietrzu poprzedzone były intensywnym szkoleniem teoretycznym oraz symulatorowym i obejmowały takie elementy jak: sprawdzenie śmigłowca przed i po locie, manewrowanie, loty po kręgu, starty z ograniczoną mocą startową oraz lądowania sposobem samolotowym" - poinformowało Dowództwo Generalne RSZ.

O tym wydarzeniu poinformował też szef MON Mariusz Błaszczak. "Chcemy pozyskać 96 sztuk tych najbardziej zaawansowanych śmigłowców bojowych na świecie. Dodatkowo armia USA udostępni Wojsku Polskiemu 8 sztuk Apache do czasu docelowych dostaw" - napisał.

Minister przypomniał o podpisaniu umowy offsetowej zakładającej ustanowienie zaplecza serwisowego dla kluczowych elementów śmigłowca w Polsce.

Apache - jakie ma zdolności?

W sierpniu szef MON Mariusz Błaszczak oraz amerykańska agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA) poinformowali, że Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców szturmowych AH-64 Apache wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem. Najnowsza wersja AH-64E, którą chce kupić Polska, została nazwana Guardian.

W sierpniu rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia ppłk Grzegorz Polak w rozmowie z PAP pytany o uzbrojenie śmigłowców i ich możliwości, wskazał, że poza działkiem automatycznym kalibru 30 mm Apache są wyposażone między innymi w kierowane pociski rakietowe Hellfire i JAGM oraz wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych kalibru 70 mm. - To niesamowity wzrost zdolności przeciwpancernych w Wojsku Polskim - ocenił.

- Apache jest też zdolny do współdziałania z bezzałogowcami. Śmigłowiec ten może kierować rojem dronów, złożonym na przykład z kilkunastu bezzałogowców - dodał. Jak podkreślił, obecnie koncepcja zespołu załogowo-bezzałogowego (MUM-T) jest dopiero wdrażana i testowana, ale za kilka lat, gdy nowe Apache zaczną wchodzić na wyposażenie Wojska Polskiego, będą to już realne zdolności. Polskie Apache będą mogły współdziałać z dronami polskiej produkcji, zarówno w wersji rozpoznawczej, jak i z amunicją krążącą, czyli tzw. dronami kamikadze.

PAP/Adam Ziemienowicz

Ppłk Polak dodał, że śmigłowce Apache przystosowane są do współpracy z amerykańskim czołgami Abrams, które już wchodzą na wyposażenie Wojska Polskiego. - Ze względu między innymi na posiadany radar współpraca tych śmigłowców z każdym rodzajem wojsk lądowych - czy to artylerią, wojskami rakietowymi, zmechanizowanymi czy pancernymi - jest idealnym narzędziem, które będzie wspierało działania prowadzone na lądzie. Na pewno Apache trafią na wyposażenie 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych - powiedział. Wskazał, że decyzja do jakich jednostek wojskowych trafią nowe śmigłowce uderzeniowe zostanie podjęta przez wojska operacyjne.

- Apache to śmigłowiec, który wykracza daleko poza klasyczną koncepcję śmigłowca uderzeniowego, między innymi dzięki kooperacji z dronami czy szerokim możliwościom w zakresie rozpoznania - mówił ppłk Polak. Jak dodał, Apache może wykrywać i zwalczać cele z dalekiego dystansu, samemu pozostając niewykrytym, na przykład pozostając nisko w zawisie nad zalesionym terenem.

Amerykański śmigłowiec AH-64 ląduje na poligonie koło Drawska Pomorskiego szer. Piotr Pytel/DGRSZ

Apache to podstawowe śmigłowce uderzeniowe wykorzystywane przez USA

Śmigłowce AH-64E, których producentem jest Boeing, to podstawowe śmigłowce uderzeniowe wykorzystywane przez armię amerykańską. Konstrukcja ta jest rozwijana nieustannie od czterech dekad. Apache były wykorzystywane między innymi podczas operacji "Just Cause" w Panamie - był to ich chrzest bojowy - a także podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku, gdzie zniszczyły dużą część irackich wozów bojowych. Poza USA śmigłowce Apache są wykorzystywane między innymi przez Wielką Brytanię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Japonię czy Tajwan.

Wersja AH-64E Guardian do służby weszła w 2011 roku. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki, ma zwiększone zdolności komunikacyjne - w tym na przykład zdolność do kontrolowania dronów.

