Wnioski w sprawie immunitetów czterech polskich europosłów. Rusza procedura

Otrzymałam wnioski od polskich władz w zakresie uchylenia immunitetu Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i Adama Bielana - przekazała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Dodała, że zostaną one teraz przesłane do Komisji Prawnej PE. Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski wyjaśnia, że tym samym rozpoczęta zostaje procedura w tej sprawie w PE.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w poniedziałek po południu otworzyła sesję plenarną europarlamentu. W czasie przemówienia poinformowała między innymi o tym, że do PE wpłynęły wnioski o uchylenie immunitetów europosłów: Adama Bielana ( PiS [dawniej Partia Republikańska], w PE we frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, czyli EKR), Michała Dworczyka (PiS, EKR), Mariusza Kamińskiego (PiS, EKR) i Macieja Wąsika (PiS, EKR).

Dodała, że wnioski te zostaną przesłane do Komisji Prawnej PE.

Korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski wyjaśnia, że oficjalne odczytanie tych wniosków rozpoczyna formalnie procedurę w PE. Sprawy zostaną skierowane do odpowiedniej komisji (Komisji Prawnej), gdzie będą procedowane, a następnie komisja ta opublikuje raport. Stanie się to prawdopodobnie po kilku miesiącach. Następnie wnioski będą głosowane na sesji europarlamentu.

Uchylenie immunitetu europosła

Na stronie PE szczegółowo opisana jest procedura immunitetowa. "W odpowiedzi na wniosek właściwego organu krajowego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu posła (lub wniosek samego posła lub byłego posła o skorzystanie z immunitetu), przewodniczący Parlamentu ogłasza wniosek na posiedzeniu plenarnym i kieruje go do właściwej komisji parlamentarnej (Komisji Prawnej)" - czytamy.