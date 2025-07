Bodnar o wnioskach w sprawie Manowskiej: najważniejsze, żeby uruchomić procedurę

Kluczowe fakty: W środę prokuratura zawnioskowała o uchylenie immunitetu sędziowskiego Małgorzaty Manowskiej.

Zarzuca jej przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków.

Decyzję prokuratury w czwartek komentowali politycy.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar przekazał w środę, że do Sądu Najwyższego i równolegle do Trybunału Stanu trafiły dwa wnioski Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

Poinformował, że prokuratura zebrała dowody, które "wskazują na dostateczne podejrzenie popełnienia przez Małgorzatę Manowską trzech przestępstw".

Wymienił: przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium SN mimo braku kworum, niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Żywno: jasny sygnał, że nie ma w Polsce świętych krów

- To jest moment, w którym mamy jasny sygnał, że nie ma w Polsce świętych krów. Co oznacza, że jeżeli ktoś łamie prawo, niezależnie od tego, ile ma immunitetów i jak ważną personą się czuje, musi się liczyć z tym, że prokuratura ma prawo postawić określone zarzuty i ma prawo wnioskować o uchylenie immunitetu - ocenił w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek wicemarszałek Senatu Maciej Żywno (Polska 2050).

- A osoba, której to dotyczy, a w tym momencie naprawdę osoba, która powinna być bez najmniejszej skazy i podejrzenia o jakiegokolwiek naruszenie prawa, powinna się oddać tej formule sprawdzenia, czy tego prawa nie naruszyła - dodał.

Dopytywany był dalej, czy Manowska powinna zrzec się immunitetu. - Ależ oczywiście. To jest kwestia przedstawiciela, który reprezentuje Sąd Najwyższy, a zatem chciałoby się powiedzieć: tak, stanie w obliczu prawdy i udowodni, że jest w każdym stopniu niezależna i dopełniła wszystkie kwestie, które powodują, że nie złamała prawa - odpowiedział.

Kucharska-Dziedzic: ze standardami jest tak, że dotyczą całego środowiska

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, komentując wnioski o uchylenie immunitetu Manowskiej, odniosła się do ostatnich słów prezydenta.

- Od pana prezydenta Andrzeja Dudy słyszeliśmy, że nie będzie w Polsce praworządności, jeśli sędziowie nie będą ponosili konsekwencji za swoje bezprawne decyzje, więc jeżeli pani Manowska poniesie konsekwencje za swoje bezprawne decyzje, to chyba dobrze i pan prezydent Duda się powinien cieszyć - powiedziała.

Na uwagę, że chyba prezydent nie miał na myśli pierwszej prezes SN, odparła: - Może nie miał, ale jeżeli wypowiadał się w sposób ogólny, że są sędziowie, którzy łamią przepisy, łamią konstytucję, to dotyczy to nie tylko "naszych", ale wszystkich i to są zasady, to są standardy.

- Z zasadami i standardami jest tak, że one dotyczą całego środowiska, a nie tylko tych wybrańców, których akurat nie lubimy - dodała.

Prezydent Andrzej Duda w ubiegłotygodniowym wywiadzie, odnosząc się do środowiska sędziowskiego, przywołał wypowiedź, którą usłyszał. - Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: "wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda - mówił wówczas prezydent.

Pawełczyk-Woicka: te zarzuty nie są zbyt mądre

- Chyba nie są zbyt mądre te zarzuty, ale nie znam dokładnie tematu, więc trudno mi się do tego odnieść - skomentowała lakonicznie przewodnicząca neo-KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dodała, że "na tyle przeczytała" wnioski, żeby móc się w ten sposób do nich odnieść.

- Nigdy nie odpowiadam ad personam, natomiast twierdzę, że niektóre działania można w ten sposób ocenić, jako niezbyt mądre - powiedziała.

Ziobro: to desperacja rządzących

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (PiS) ocenił, że to "desperacja rządzących, którzy zdają sobie sprawę, że są w dramatycznej sytuacji, że wielokrotnie złamali prawo, dopuścili się licznych przestępstw kryminalnych".

- Dzisiaj pani Manowska poinformowała o złożeniu zawiadomienia na Donalda Tuska i podległych jemu urzędników, którzy dopuścili się ewidentnego fałszerstwa orzeczenia Izby Sądu Najwyższego, która uznała ważność wyborów prezydenckich poprzez umieszczenie w dzienniku urzędowym dopisków do orzeczenia, których w tym orzeczeniu nie było. Jest to oczywiste przestępstwo, fałszerstwo dokumentów. Jest to kolejne przestępstwo z licznych innych, za które w przyszłości Donald Tusk zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej - dodał.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska została zapytana przez "Rzeczpospolitą" o opublikowaną niedawno w Dzienniku Ustaw uchwałę SN w sprawie ważności wyborów prezydenckich z adnotacją stwierdzającą, że "wyroki europejskich trybunałów nie pozwalają na uznanie składu orzekającego w tej sprawie za sąd ustanowiony na mocy ustawy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Manowska zawiadamia prokuraturę w sprawie adnotacji do uchwały wyborczej

Poinformowała, że jako Pierwszy Prezes SN skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie. "Nie można dopisywać niczego do uchwały Sądu Najwyższego. Przepisy stanowią o obowiązku publikacji uchwały, nie ma tam mowy o żadnych dopiskach" - stwierdziła.

Małgorzata Manowska objęta jest immunitetem sędziego Sądu Najwyższego i członka Trybunału Stanu.

