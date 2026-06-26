Polska Śledztwo i wniosek o uchylenie immunitetu. Poseł KO Wojciech Król zabrał głos Oprac. Aleksandra Sapeta |

Prokuratura Europejska prowadzi śledztwo dotyczące wydatkowania pieniędzy z KPO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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Prokuratura Europejska (EPPO) na początku maja poinformowała, że złożyła wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z czynnych posłów. Nie podała wówczas, o kogo chodzi. Podano, że wniosek został złożony "w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa (…) związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".

Wniosek dotyczy posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, który poinformował w czwartek na portalu X, że w związku z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu ustanowił pełnomocników. Jak przekazał, jego interesy reprezentują adwokaci Marta Smołka oraz Ryszard Kalisz.

Zapewnił, że treść wniosku "nie ma absolutnie nic wspólnego z oficjalnymi, sensacyjnymi komunikatami prokuratury". "Brak w nim jakiegokolwiek związku z aferą korupcyjną w Tramwajach Śląskich o której przez ostatnie tygodnie rozpisywały się media" - napisał poseł KO.

W związku z wnioskiem o uchylenie mojego immunitetu informuję, że ustanowiłem pełnomocników. Moje interesy reprezentują adwokat Marta Smołka oraz adwokat @RyszardKalisz i to oni będą udzielać w moim imieniu wszelkich komentarzy dla mediów.



Treść wniosku nie ma absolutnie nic… — Wojciech Król (@wojciech_krol) June 25, 2026 Rozwiń Wojciech Król o wniosku EPPO o uchylenie jego immunitetu poselskiego Źródło: X

Mecenas Smołka potwierdziła stanowisko swego klienta, ale nie chciała podać treści zarzutów, ponieważ nie są one jeszcze jawne. - Nie zgadzamy się z tezami prokuratury. Uważamy, że wniosek ma uchybienia formalne, a poza tym mamy wrażenie, że prokurator chce dopiero szukać dowodów, a wnosi o uchylenie immunitetu tak, jakby już je zebrał i zweryfikował - oceniła.

Na podobne wątpliwości zwrócił uwagę Ryszard Kalisz we wpisie na X. "Muszę stwierdzić, że wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu, dotyczący dwóch zarzutów z art. 230 § 1 k.k., jest całkowicie bezpodstawny i nie wskazuje na prawdopodobieństwo, że mój Klient popełnił wskazane czyny zabronione" - napisał.

Jako pełnomocnik Posła Wojciecha Króla muszę stwierdzić, że wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu, dotyczący dwóch zarzutów z art. 230 § 1 k.k., jest całkowicie bezpodstawny i nie wskazuje na prawdopodobieństwo, że mój Klient popełnił wskazane czyny zabronione. — Ryszard Kalisz (@RyszardKalisz) June 25, 2026 Rozwiń Ryszard Kalisz o wniosku EPPO o uchylenie immunitetu poselskiego Wojciecha Króla Źródło: X

Król jest posłem na od 2015 roku. W 2024 roku został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Do połowy czerwca był wiceprzewodniczącym zarządu KO w województwie śląskim. Został odwołany z tej funkcji przez radę regionu. Pozostaje wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego KO.

Urbaniak o sprawie Króla: to pachnie na kilometr naciskiem

Prokuratura Europejska podejrzewa Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Marszałek Sejmu początkowo zwrócił się do Prokuratury Europejskiej o usunięcie uchybień formalnych we wniosku o uchylenie immunitetu posła, a na początku czerwca przekazał wniosek do komisji regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych.

Szef sejmowej komisji regulaminowej, spraw Poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO) informował w czwartek, że wszystkie opinie ekspertów załączone przez marszałka Włodzimierza Czarzastego do wniosku EPPO o uchylenie immunitetu wobec posła Króla są "jednoznacznie negatywne w zakresie formalnej poprawności drogi składania tego wniosku". Stąd też, jak podano, na razie nie będzie on procedowany.

Z opinii ekspertów wynika, jak mówił Urbaniak, że wniosek powinien być składany za pośrednictwem polskiego prokuratora generalnego. Tymczasem europejska prokurator generalna złożyła wniosek bezpośrednio do marszałka Czarzastego. - Wizytę pani europejskiej prokurator generalnej u marszałka Sejmu, przy okazji której ona nie ukrywała, że ma związek z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Króla, uważam za rzecz niedopuszczalną. To pachnie na kilometr naciskiem - powiedział Urbaniak.

Inny formalny błąd we wniosku - jak mówił - ma polegać na tym, że jest on podpisany elektronicznie. Tymczasem, jak przypomniał, w wyniku weta prezydenta Karola Nawrockiego do niedawnej nowelizacji kodeksu postepowania karnego, w Polsce nadal nie ma możliwości stosowania w procedurze karnej podpisu elektronicznego.

Urbaniak: do wezwania nie trzeba uchylenia immunitetu

Zdaniem szefa komisji regulaminowej "najbardziej zaskakujące jest we wniosku to, że oni chcą uchylenia immunitetu celem wyjaśnienia roli posła Wojciecha Króla w procederze korupcyjnym. Ale immunitet jest właśnie po to, żeby nie nękać parlamentarzystów, sędziów czy prokuratorów, kiedy się nie jest pewnym". - Wniosek immunitetowy składa się wtedy, kiedy chce się postawić zarzuty, a nie kiedy chce się wyjaśnić sprawę - podkreślił.

- Jeśli pani prokurator generalna chce wyjaśnić sprawę, powinna wezwać na przesłuchanie posła Króla jako świadka. Do takiego wezwania nie trzeba uchylenia immunitetu, każdy poseł czy senator na takie wezwanie się stawia, tu nie ma ochrony immunitetowej - dodał.

Zdaniem Urbaniaka sprawa jest precedensowa, jest to pierwszy w historii wniosek prokuratury europejskiej o uchylenie immunitetu. - Dlatego zamierzam poprosić o opinie wybitnych konstytucjonalistów, co oni na ten temat sądzą - powiedział szef komisji regulaminowej.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej w sprawie funduszy unijnych

Śledztwo EPPO dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie GZM. Przewidziane na to wsparcie z Funduszy Unijnych na lata 2021-2027 to 1,9 miliarda złotych.

Pełniący obowiązki prezesa Tramwajów Śląskich Krzysztof Mikuła w czwartek poinformował, że suma wsparcia z Unii Europejskiej we wszystkich projektach, które są przedmiotem śledztwa EPPO, to 168 milionów złotych.

W grudniu 2025 roku w tej sprawie zatrzymano cztery osoby. Jedna z nich pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się jej, że od 2021 roku przekazywała poufne informacje dotyczące zamówień faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Korzyści majątkowe miały być również wypłacane w zamian za zatwierdzanie zawyżonych kosztów lub rozliczanie fikcyjnych prac.

W kwietniu 2026 roku zatrzymano kolejnych sześć osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. EPPO przekazała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła.

Na początku czerwca EPPO poinformowała o przedstawieniu zarzutów prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk. Marcin M. - były wiceprezydent Chorzowa - do czasu wyjaśnienia sprawy zrezygnował z funkcji skarbnika KO w województwie śląskim i udzielania się w strukturach partii.

Centralne Biuro Antykorupcyjne podsumowało, że jego funkcjonariusze - działający na zlecenie EPPO - zabezpieczyli między innymi sztabkę złota, ponad milion złotych w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty. "Łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł" - podało CBA.

EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.

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