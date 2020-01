"Jeżeli takie przypadki są, to są naganne". Minister po reportażu "Czarno na białym" o ASF

Reporterzy TVN24 ujawnili w wyemitowanym we wtorek reportażu, że dochodzi do przypadków, gdy z krwią dzików mają kontakt inne zwierzęta. W tym te upolowane, które trafiają później na rynek.

Łukasz Janyst, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku poinformował, że w środę prokurator "wystąpił do stacji TVN24 o nadesłanie pełnego nagrania z reportażu w związku z faktami, które zostały tam przedstawione". - Po jego otrzymaniu materiały zostaną przeanalizowane pod kątem tego, czy łączą się one z prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku od blisko czterech lat śledztwem, dotyczącym rozprzestrzeniania się ASF - powiedział.

Minister rolnictwa zaznaczył, że nie ma możliwości, by przy każdym myśliwym postawić policjanta. - To musi być też poczucie odpowiedzialności samych myśliwych. Jeżeli biorą się za organizowanie polowań, to one muszą być przeprowadzone w taki sposób, żeby zminimalizować czy wyeliminować możliwość rozwleczenia choroby, ale skutecznie również wykonać odstrzał dzików do tej ilości, którą zaleca Unia Europejska - powiedział.