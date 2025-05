Trump w Polsce? Prezydencki minister podał możliwy termin

Prezydent Duda o zaproszeniu Trumpa do Polski Źródło: TVN24

Do wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce może dojść przed szczytem NATO w Hadze, czyli w czerwcu tego roku - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski. Szczyt NATO odbywa się w dniach 24-25 czerwca.

Kolarski na antenie radiowej Jedynki poinformował, że zaproszenie do Polski dla prezydenta Trumpa zostało skierowane już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA 11 listopada 2024 roku.

- Od dłuższego czasu mieliśmy sygnał, że kalendarz prezydenta nie pozwoli na to, że to za wcześnie. Pierwsze wizyty zagraniczne są w maju i pierwsza wizyta (Trumpa – przyp. red.) ma się odbyć w Arabii Saudyjskiej. W związku z tym przewidujemy, że wizyta w Polsce może mieć miejsce przed szczytem NATO w Hadze, czyli w czerwcu. Szczyt NATO odbywa się 24-25 czerwca – powiedział prezydencki minister.

Tegoroczny szczyt NATO odbędzie się w Światowym Forum w Hadze.

"Osobisty list" do Trumpa

W marcu w programie "W kuluarach" reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska przekazała, że "prezydent Andrzej Duda napisał do prezydenta Trumpa osobisty list, w którym zaprasza na to, żeby przed szczytem w Hadze (...) prezydent przyjechał do Polski przy okazji tej wizyty".

- Są dogrywane terminy. Tu jest jakaś opcja, bo prezydent prosił prezydenta Trumpa, żeby przyjechał do niego jeszcze przed końcem kadencji (Andrzeja Dudy - red.) - mówiła.