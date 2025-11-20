Logo strona główna
Polska
Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa

Mateusz Mżyk
Justyna Suchecka
Piotr Szostak
Zespół autorów
Dworek w Jadwisinie należący do LOT "Inte-gra"
Jeden z budynków sfinansowanych z firmowanego przez Przemysława Czarnka programu willa plus właśnie trafił na sprzedaż. Został wystawiony za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od pierwotnej ceny zakupu. Kilka miesięcy wcześniej ministerstwo edukacji zapowiedziało, że wystąpi o zwrot przekazanej dotacji.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Gdy na początku 2023 roku opisaliśmy w tvn24.pl aferę willa plus, eksperci zwracali uwagę, że konkurs ministra Czarnka umożliwia uwłaszczanie się na publicznych dofinansowaniach - przeznaczonych do "wspierania systemu oświaty".
  • W listopadzie 2025 roku jedna z nieruchomości - kupiona przez Lokalną Organizację Turystyczną "Inte-gra" - została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą.
  • Niemal stuletni dworek funkcjonuje od pewnego czasu jako tak zwany escape room (ceny od 190 zł do 300 zł), choć warunkiem udziału w konkursie ministra Czarnka było prowadzenie "działalności o charakterze niekomercyjnym".
  • Prezes "Inte-gry" twierdzi, że wzrost ceny wynika z kosztów poniesionych na remont nieruchomości. Gdy poprosiliśmy o przedstawienie rachunków dokumentujących prace remontowe, "zakończył korespondencję".
Siedem kluczowych faktów o programie Przemysława Czarnka
W listopadzie na Kontakt24 dostaliśmy krótką wiadomość. A w niej link do oferty sprzedaży nieruchomości i zdanie: "Czy to nie jest ten dworek, na który pieniądze dał minister Czarnek?".

