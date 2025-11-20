Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa

Kluczowe fakty:

Gdy na początku 2023 roku opisaliśmy w tvn24.pl aferę willa plus, eksperci zwracali uwagę, że konkurs ministra Czarnka umożliwia uwłaszczanie się na publicznych dofinansowaniach - przeznaczonych do "wspierania systemu oświaty".

W listopadzie 2025 roku jedna z nieruchomości - kupiona przez Lokalną Organizację Turystyczną "Inte-gra" - została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą.

Niemal stuletni dworek funkcjonuje od pewnego czasu jako tak zwany escape room (ceny od 190 zł do 300 zł), choć warunkiem udziału w konkursie ministra Czarnka było prowadzenie "działalności o charakterze niekomercyjnym".