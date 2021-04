"Produkty uboczne pandemii". Jacy będziemy po COVID-19?

Ojciec Szewek: te święta wielkanocne są o wiele trudniejsze od zeszłorocznych

Jak dodał zakonnik, dziś jest tych zakażeń dużo, "tak wiele osób przeszło tę chorobę, na pewno każdy z nas zna przynajmniej jakiegoś krewnego, przyjaciela czy znajomego, który tę chorobę przeszedł. - Co więcej, wiele osób przypłaciło życiem, zmarło. To wszystko powoduje, że te święta tegoroczne są inne, bardziej smutne niż te zeszłoroczne - stwierdził.

- Z kolei, gdy weźmiemy pod uwagę, co jest istotą Świąt Wielkanocnych, czyli zmartwychwstanie z Chrystusem z naszych słabości, z naszych grzechów, zaniedbań, nawrócenie się, pojednanie się z Bogiem i drugim człowiekiem, to mimo tych wszystkich okoliczności zewnętrznych możemy naprawdę je przeżyć po Bożemu - mówił.

Mellibruda: zmieniły się pewne akcenty dotyczące respektowanych wartości

- Raport przynosi bardzo wiele bardzo ciekawych obserwacji, tak, że nie trzeba się odwoływać do własnej intuicji i fantazji, tylko do wyników badań, które pokazują, że rzeczywiście niektóre sprawy uległy zmianom - powiedział Mellibruda.

- To są różnice ważne i istotne, bo z drugiej strony nie zmieniły się specjalnie role, które dotąd wykonywały w swoich rodzinach, pozazawodowo, kobiety. Natomiast zmieniło się coś takiego, że kobiety częściej doceniają wysiłki mężczyzn, którzy albo im pomagają, albo przynajmniej deklarują chęć pomocy. To również jest ważne - analizował psycholog.

W jego ocenie "zmieniły się również pewne akcenty dotyczące respektowanych wartości". - Na przykład zmalało, co jest oczywiste, znaczenie tego "jak wyglądam", ale również zmalało znaczenie takiej wartości jak życie w dobrobycie - mówił. - Niestety zmalało również zainteresowanie takimi wartościami jak rozwój duchowy, wiara religijna czy kontakt ze sztuką, a tutaj dramatycznie ta wartość była podkreślana przez respondentów jako mniej ważna, to dotyczy prawie jednej piątej badanych - dodał Leszek Mellibruda.

"Prawdopodobnie zachowamy część tego nowego spojrzenia na jakość życia"

Psycholog Ewa Woydyłło-Osiatyńska mówiła zwracała uwagę na pandemię COVID-19 w kontekście nadziei na poprawę relacji międzyludzkich, co - jak oceniła - będzie "jakimś produktem ubocznym" pandemii. - Niewykluczone, że gdy pandemia nas uwolni z tych ograniczeń, to trochę refleksji zostawimy sobie na przyszłość - oceniła.

Jak mówiła, myśli, że "jest jakiś produkt uboczny" pandemii. - Niewykluczone, że gdy pandemia nas uwolni z ograniczeń, to trochę refleksji zostawimy sobie na przyszłość - oceniła. - I w tym sensie więzi, lepsze, bliższe, pełne zwierzeń, rozmowy, relacje z bliskimi, co jest stosunkowo nowe, bo rzeczywiście tylko ludzie o wysokiej świadomości psychologicznej przywiązywali wagę do tego, żeby na przykład rozmawiać ze swoimi kilkuletnimi czy kilkunastoletnimi dziećmi - mówiła.

- Natomiast pandemia spowodowała, że ponieważ nie było wyjścia, nastąpił taki przełom i nagle się okazało, że my to doceniamy - dodała psycholog. Jak przyznała, dużo słyszy od osób z którymi ma kontakt, że to "jest czas wartościowy, wspólny, choć oczywiście jest wiele uciążliwości i trudności". - To są dobre zjawiska - wskazała.