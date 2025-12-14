Logo strona główna
Polska

Wiceszef MON o poborze do wojska. "Jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz".

Wojsko
Tomczyk o poborze do wojska: jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz
Źródło: TVN24
Pobór do wojska jest zawieszony, a nie zlikwidowany, więc w każdej chwili można go odwiesić - powiedział w niedzielę w "Faktach po Faktach" wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zaznaczył jednak, że "na razie nie ma takich planów". 

Sławomir Cenckiewicz pytany był w czwartek w RMF FM, czy aktualnie jest dobry moment na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej i poboru, które zostały zawieszone w 2010 roku celem uzawodowienia armii.

- Jest dobra okazja do tego, żeby ci, którzy go zawiesili, go odwiesili - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego, odwieszenie byłoby częścią szerszej inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa Polski. - Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń - ocenił.

Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN
Powrót poboru możliwy? MON i kancelaria prezydenta o słowach szefa BBN

Tomczyk: na razie nie ma takich planów

O słowa Cenckiewicza pytany był w niedzielę w "Faktach po Faktach" wiceszef MON Cezary Tomczyk

- Tu akurat słusznie powiedział pan Cenckiewicz, że pobór jest zawieszony, a nie zlikwidowany, więc w każdej chwili można to zrobić (odwiesić go - red.). Na razie nie ma takich planów - powiedział Tomczyk.

Dodał jednocześnie, że "w Sztabie Generalnym w oczywisty sposób jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz".

Wiceszef MON o decyzji Cenckiewicza: prywatna wendeta
Wiceszef MON o decyzji Cenckiewicza: prywatna wendeta

- Ten scenariusz mógłby być realizowany wtedy, gdybyśmy mieli problem z ochotnikami, jeżeli chodzi o dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i służbę zawodową - powiedział, zaznaczając, że "na razie takiego problemu nie ma", w związku z czym "takie rozwiązanie nie będzie stosowane"

Wiceszef MON przypomniał, że rząd uruchomił program wGotowości, czyli szkolenia obronne dla cywilów, a także "całą nową ścieżkę, która dotyczy szkolenia rezerw". - Tam jest tak naprawdę potencjał, jeżeli chodzi o polską armię i rezerwy Wojska Polskiego - ocenił.

pc

Tomczyk: mam wrażenie, że to nie jest BBN, tylko "biuro błazeństwa narodowego"

pc
Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Bumble Dee/Shutterstock

Cezary TomczykWojskoSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoMinisterstwo Obrony Narodowej
