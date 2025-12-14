Wiceszef MON o poborze do wojska. "Jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz".

Tomczyk o poborze do wojska: jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz Źródło: TVN24

Sławomir Cenckiewicz pytany był w czwartek w RMF FM, czy aktualnie jest dobry moment na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej i poboru, które zostały zawieszone w 2010 roku celem uzawodowienia armii.

- Jest dobra okazja do tego, żeby ci, którzy go zawiesili, go odwiesili - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego, odwieszenie byłoby częścią szerszej inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa Polski. - Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń - ocenił.

Tomczyk: na razie nie ma takich planów

O słowa Cenckiewicza pytany był w niedzielę w "Faktach po Faktach" wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Tu akurat słusznie powiedział pan Cenckiewicz, że pobór jest zawieszony, a nie zlikwidowany, więc w każdej chwili można to zrobić (odwiesić go - red.). Na razie nie ma takich planów - powiedział Tomczyk.

Dodał jednocześnie, że "w Sztabie Generalnym w oczywisty sposób jest odpowiednia szuflada, która zakłada taki scenariusz".

- Ten scenariusz mógłby być realizowany wtedy, gdybyśmy mieli problem z ochotnikami, jeżeli chodzi o dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i służbę zawodową - powiedział, zaznaczając, że "na razie takiego problemu nie ma", w związku z czym "takie rozwiązanie nie będzie stosowane"

Wiceszef MON przypomniał, że rząd uruchomił program wGotowości, czyli szkolenia obronne dla cywilów, a także "całą nową ścieżkę, która dotyczy szkolenia rezerw". - Tam jest tak naprawdę potencjał, jeżeli chodzi o polską armię i rezerwy Wojska Polskiego - ocenił.

