"Wiarygodność Szymona została faktycznie zjedzona"

Szymon Hołownia
Joński: Hołownia poszedł na kolację z Bielanem, jego wiarygodność została zjedzona
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia dał się nabrać Adamowi Bielanowi. W polityce trzeba być konsekwentnym, pracowitym, ale przede wszystkim trzeba być wiarygodnym - mówił w programie "#BezKitu" w TVN24 europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, komentując sytuację w koalicji rządowej. Piotr Kaleta z PiS-u mówił natomiast, że jego ugrupowanie stoi "przed ogromną szansą, aby znowu przejąć w Polsce władzę".

Goście programu "#BezKitu" w TVN24 - europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i poseł Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości - rozmawiali o sytuacji wewnątrz koalicji rządowej, a także wewnątrz PiS-u.

Joński był pytany, czy koalicja "wisi na włosku". - Nie mam takiego poczucia, natomiast mam poczucie, że u jednego z naszych koalicjantów jest wewnętrzny wybór nowego (lidera - red.) i utrata wiarygodności przez lidera, który dzisiaj chce zrezygnować - powiedział, nawiązując do sytuacji w Polsce 2050 i decyzji Szymona Hołowni o tym, że nie będzie się ponownie ubiegał o szefowanie tej partii.

Jak mówił dalej, utrata wiarygodności jest spowodowana przez to, że "zamiast rozliczać PiS, poszedł z PiS-em na kolację i chyba to było głównym powodem". Nawiązał w ten sposób do uczestnictwa Hołowni w kolacji w prywatnym mieszkaniu europosła PiS-u Adama Bielana, na której pojawił się także Jarosław Kaczyński.

"Wiarygodność Szymona została faktycznie zjedzona"

- Prezes Kaczyński "zjadł" polityczną karierę Szymona Hołowni? - pytał prowadzący Radomir Wit.

- No niewątpliwie, wiarygodność Szymona została faktycznie zjedzona. Dał się nabrać Bielanowi. Tak to jest. W polityce trzeba być konsekwentnym, pracowitym, ale przede wszystkim trzeba być wiarygodnym - odparł Joński.

- Myśmy to obiecali i my to dowieziemy. Szymon Hołownia też to obiecał. Jego elektorat się nie spodziewał, że on będzie chodził gdzieś na kolację do Bielana - kontynuował polityk KO. 

Kaleta: Morawiecki to top topów

Piotr Kaleta był natomiast pytany o sytuację wewnątrz jego partii i o to, kto z jego ugrupowania może zostać potencjalnym kandydatem na premiera.

Padło pytanie o byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

 - Mogę odpowiedzieć za siebie, że bardzo mocno cenię tego człowieka. Uważam, że rzeczywiście jest top topów. Ale też przecież musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy - że strategię polityczną tworzy się, układając ją dużo dalej, dużo bardziej perspektywicznie. Ale też poszczególne personalia zawsze są układane wtedy, kiedy już znamy wynik wyborów i znamy kwestię podziału mandatów - mówił.

Kaleta: cenię Morawieckiego, to top topów

- W tej chwili to chyba bardziej oscylujemy ku takiemu pytaniu - czy Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy w sposób samodzielny, a udało nam się to dwukrotnie (...). A teraz chyba nikt z państwa też nie ma wątpliwości, że stoimy przed ogromną szansą, aby znowu przejąć w Polsce władzę. Tylko właśnie jest to kluczowe pytanie - czy samodzielnie, czy w jakiejś koalicji - kontynuował.

Kaleta stwierdził, że "to, kto będzie nadawał ton takiemu rozdaniu politycznemu, oczywiście zależy od tego, jaka to będzie konstrukcja". 

pc

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Prawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaMateusz Morawiecki
