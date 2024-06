W środę na posiedzenie komisji do spraw afery wizowej nie stawił się żaden z zaplanowanych do przesłuchania w tym dniu świadków. O godziny 10 zeznania miał składać prezes PiS Jarosław Kaczyński , a o godzinie 15 były prezes Orlenu Daniel Obajtek. W związku z ich nieobecnością komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na prezesa PiS 3 tysięcy złotych kary porządkowej, a na byłego prezesa Orlenu, oprócz kary porządkowej, także o zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia na kolejne przesłuchanie.

Prezes PiS zapowiedział, że stawi się przed komisją śledczą

Natomiast - dodał - na miejscu Obajtka nie stawiałby się przed komisją. - Bo co ma piernik do wiatraka, co ma prezes do tych spraw. Tutaj chodziło o jakieś rzekome gigantyczne afery – powiedział Kaczyński. Wyraził opinię, że "to była gigantyczna akcja zmierzająca do oszukania społeczeństwa".