Zadzwonił i powiedział, że pobił żonę

Razem pili, potem się zdenerwował

Policjanci ustalili, że mężczyzna był wcześniej razem z żoną u znajomych, gdzie wspólnie pili alkohol. Następnie mąż wrócił do domu, a żona zaszła jeszcze do koleżanki. Kiedy chciała wrócić do domu, mężczyzna nie chciał wpuścić jej do mieszkania. Wyzywał żonę, bił po głowie i szarpał. 58-latek tłumaczył, że widok pijanej kobiety go bardzo zdenerwował i stąd ten wybuch agresji. Mieszkaniec Węgorzewa podczas zatrzymania sam miał w organizmie blisko dwa i pół promila alkoholu.