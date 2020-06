Rzecznik stołecznej policji o wstępnej przyczynie wypadku

Można mówić o kilku hipotezach związanych z tym wypadkiem. Najbardziej prawdopodobna jest ta związana z zasłabnięciem kierowcy. Wiele wskazuje na to, że to jest główną przyczyną tego zdarzenia - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Zaapelował między innymi do uczestników ruchu drogowego o przekazywanie nagrań ze zdarzenia policjantom. W Warszawie autobus miejski spadł z wiaduktu trasy S8 na Wisłostradę. Jedna osoba zmarła, 20 osób jest poszkodowanych.