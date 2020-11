Posłanka Nowacka: Pokazywałam legitymację, dostałam gazem w twarz. Z 50 czy 30 centymetrów

"Barbara Nowacka została zaatakowana gazem w trakcie interwencji poselskiej"

"Barbara Nowacka dostała gazem na Trasie Łazienkowskiej. Już pod opieką służb medycznych" - czytamy we wpisie Małgorzaty Tracz.

Nowacka: dostałam gazem w twarz, pokazując legitymację

Nowacka relacjonowała sytuację w rozmowie z TVN24. - Poszliśmy na protest całą grupą posłanek i posłów, wiedząc po poprzednich doświadczeniach, że trzeba to monitorować. To, co dzisiaj widzieliśmy, było niemądrą akcją policji - powiedziała.