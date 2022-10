Ambasador USA Mark Brzezinski o bezpieczeństwie Polski: jesteśmy gotowi na każdą sytuację

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski powiedział podczas Warsaw Security Forum 2022, że USA są oddane sprawie wsparcia nie tylko militarnego bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa szerzej rozumianego, także energetycznego czy bezpieczeństwa demokracji. W panelu wzięła udział również prezes i dyrektor zarządzająca Warner Bros. Discovery Poland Kasia Kieli.

Ambasador USA w Polski Mark Brzezinski wraz z prezeską Warner Bros. Discovery w Polsce Katarzyną Kieli wziął w środę udział w panelu pt. "Rapid mobilization of Polish society after Feb. 24th: An example of democratic resilience" podczas konferencji Warsaw Security Forum 2022.

Brzezinski mówił, że mobilizacja polskiego społeczeństwa po pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę przypomina mu mobilizację społeczeństwa amerykańskiego po japońskim ataku na Pearl Harbor w 1941 roku. - Coś takiego zdarzało się w Polsce także wcześniej: podczas Powstania Warszawskiego oraz w epoce "Solidarności". Teraz to wydarzyło się ponownie, z milionami Polaków, w szczególności młodych ludzi, organizujących się przez media społecznościowe, by udać się na jedno z przejść granicznych, by odebrać ukraińską rodzinę - powiedział dyplomata.

Jak ocenił, osoby zaangażowane w ten ruch w przyszłości będą mogły zostać przywódcami państwa, które, jak mówił, "przez ten rok zostało o wiele lepiej przygotowane do pełnienia globalnej roli".

Brzezinski: mam nadzieję, że nie będę musiał weryfikować tej tezy

Pytany o trudności gospodarcze w Polsce i ich wpływ na pomoc dla uchodźców, Brzezinski stwierdził, że otwarte pozostaje pytanie o możliwości kraju, ale mimo to badania pokazują, że polskie społeczeństwo wyraża coraz większą wolę do przyjmowania kolejnych uchodźców. Dodał, że działania polskiego społeczeństwa wobec uchodźców z Ukrainy to historyczny precedens i żadna podobna akcja w przyszłości nie obejdzie się bez odwołań do tych działań.

Brzezinski dodał, że jest przekonany, że niezależnie od stanu polskiej ekonomii "narodowy etos" pozwoli kontynuować mobilizację społeczeństwa w Polsce. - Jestem przekonany, że ta postawa będzie kontynuowana, także jeżeli sprawy przybiorą gorszy obrót. Mam nadzieję, że nie będę musiał weryfikować tej tezy - mówił.

Dyplomata podkreślił także zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski. - W tej chwili mamy ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w polskich bazach. Pomagamy Polsce zbroić się najbardziej zaawansowaną technologią na świecie. Jesteśmy gotowi na każdą sytuację, ale jesteśmy absolutnie oddani, by wesprzeć Polskę nie tylko w zakresie bezpieczeństwa militarnego, ale szeroko rozumianego, także bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa demokracji i tak dalej - mówił.

- Obecnie jesteśmy w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o bardzo ważną umowę dotyczącą cywilnej energii jądrowej tutaj, w Polsce. Jeżeli dojdzie do transakcji, Departament energii USA umieści swoje regionalne centrum doskonalenia w zakresie cywilnej energii atomowej czystej energetyki w Polsce. To powiąże rozwój energetyki nuklearnej w Polsce z laboratoriami i najlepszymi uniwersytetami w USA, które zajmują się badaniami jądrowymi - zapowiedział.

Brzezinski dodał, że także prywatne podmioty powinny angażować się we wsparcie. - Jako ambasador USA jestem bardzo dumny, że tak wiele amerykańskich firm odegrało niesamowicie konstruktywną rolę, w tym TVN, które było ogromnie zaangażowane we wsparcie poprzez informowanie o kwestiach związanych z uchodźcami. Także między innymi Google, którego CEO zapowiedział przekazanie 35 milionów dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców, a także dziesiątki innych firm - mówił.

Katarzyna Kieli, zarządzająca stacją TVN, podkreśliła, że rolą mediów, w tym zwłaszcza telewizji, jest wspieranie i podtrzymywanie tej społecznej mobilizacji wobec uchodźców z Ukrainy, a także przedstawianie sprawy całemu światu, we współpracy z innymi mediami.

