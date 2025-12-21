Logo strona główna
Polska

"Sasin zwiera szyki". Zorganizował spotkanie "przeciwko Morawieckiemu"

Zmiany w kierownictwie PiS
Zalewska: Sasin zorganizował polityczne spotkanie przeciwko Morawieckiemu
Źródło: TVN24
Niedawno w PiS swoje spotkanie zorganizował Jacek Sasin. Miało być wymierzone w Mateusza Morawieckiego - zdradziła w programie "W kuluarach" Arleta Zalewska. Nie jest to jedyny przejaw pogłębiających się frakcyjnych walk w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego.

We wtorek odbyły się dwa spotkania wigilijne w Prawie i Sprawiedliwości - jedno organizowane przez Jarosława Kaczyńskiego o godzinie 18, uznawane przez prezesa PiS za jedyną oficjalną wigilię, a drugie później przez Mateusza Morawieckiego. Dwie wigilie są postrzegane jako efekt sporów w partii i walk tak zwanych frakcji maślarzy i harcerzy.

Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS
Morawiecki policzył szable. Ujawniamy kulisy dwóch wigilii w PiS

Jak ujawniła w programie "W kuluarach" w TVN24 reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska, to nie pierwszy raz, kiedy Morawiecki sprzeciwił się Kaczyńskiemu.

Kaczyński zakazał Morawieckiemu debaty z Mentzenem

W sierpniu były premier wziął udział w debacie z jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem w ramach wydarzenia "Piwo z Mentzenem w Warszawie". Podczas niego Morawiecki mówił między innymi, że "Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki". Odnosił się w ten sposób do wcześniejszych słów Mentzena, który nazwał prezesa PiS "politycznym gangsterem".

Piwo, Mentzen, Morawiecki i "sigma" Kaczyński. "Nie powinienem tutaj przychodzić"
Piwo, Mentzen, Morawiecki i "sigma" Kaczyński. "Nie powinienem tutaj przychodzić"

- Zanim do tego doszło, Jarosław Kaczyński wydał zakaz pójścia na tę debatę Mateuszowi Morawieckiemu - zdradziła Arleta Zalewska.

- Mimo tego sprzeciwu Morawiecki poszedł, bo uznał, że po pierwsze powinien, a po drugie Jarosław Kaczyński nie będzie mu mówił z kim debatować, a z kim nie - mówiła reporterka "Faktów" TVN.

Zalewska skomentowała także toczący się od miesięcy spór między frakcji w PiS. - Ja nazywam to najpoważniejszą i najtrudniejszą wewnętrzną walką dla Jarosława Kaczyńskiego - oceniła.

- Uważam, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie wcale nie chcą wyjść z PiS-u wyjść, bo chcą rządzić i chcą PiS przejąć - wyjaśniła. Jak dodała, "to jest ta różnica wobec wszystkich poprzednich rozłamów". Zalewska oceniła, Morawiecki "walczy o przywództwo w partii".

"To tygodnie największej odwagi Mateusza Morawieckiego"

Reporter TVN24 Radomir Wit zastanawiał się, czy Morawieckiego mogą spotkać jakieś konsekwencje z powodu sprzeciwiania się Kaczyńskiemu. - Są tacy w Prawie i Sprawiedliwości, którzy przekonują, że tak. To nie będą burzliwe konsekwencje tu i od razu, ale metodą salami, kroczek po kroczku - mówił.

- Ale są też tacy, którzy uważają, że co właściwie może zrobić Jarosław Kaczyński w tym momencie, kiedy na horyzoncie potencjalny podział i rozpad, jeżeli chodzi o poszczególne frakcje? Ma trochę związane ręce - relacjonował.

Kaczyński powiedział: "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło
Kaczyński powiedział: "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło

Piotr Kraśko ocenił z kolei, że "prezes nie ma tak silnej pozycji, żeby kogokolwiek straszyć tym, że będzie wyrzucony z PiS-u".

- Jeśli biografia polityczna Mateusza Morawieckiego ma powiedzmy 10 lat, czyli 500 tygodni, to są tygodnie jego największej odwagi - zauważył Kraśko.

"Sasin zwiera szyki"

Arleta Zalewska ujawniła również, że w PiS doszło do jeszcze jednego spotkania zorganizowanego na następny dzień po wigiliach. - To było polityczne spotkanie - powiedziała.

- Jacek Sasin zwiera szyki i próbuje tłumaczyć swoim stronnikom, politykom, co się dzieje, żeby wiedzieli, kim jest Mateusz Morawiecki w tej układance, kim jest Jarosław Kaczyński, kim jest cała reszta i oczywiście kim jest Jacek Sasin - zdradziła.

- Dożyliśmy czasów, kiedy Jacek Sasin musi tłumaczyć, kim jest Jarosław Kaczyński. To naprawdę było nie do pomyślenia niedawno - wtrącił Kraśko.

Reporterka "Faktów" TVN zdradziła, co padło na spotkaniu zorganizowanym przez Sasina. - Mateusz Morawiecki jest tym, który uderza w autorytet Jarosława Kaczyńskiego. Jedynego polityka, w którego wiedzę, umiejętność, rządzenie warto wierzyć i któremu warto ufać - zrelacjonowała słowa, które miał wypowiedzieć Sasin.

Zalewska wyjaśniła, że spotkanie miało się odbywać pod pretekstem zespołów programowych. - Ale generalnie było takim politycznym spotkaniem przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu - powiedziała.

OGLĄDAJ: "Kaczyński zakazał, Morawiecki poszedł". Poszło o Mentzena
pc

"Kaczyński zakazał, Morawiecki poszedł". Poszło o Mentzena

pc
Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiSławomir MentzenJacek Sasin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica