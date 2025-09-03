Piotr Zgorzelski o Grzegorzu Braunie. Padły ostre słowa Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Resort sprawiedliwości, w informacji zamieszczonej na platformie X, oświadczył: "Nie będziemy patrzeć bezczynnie, jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię Narodu Polskiego".

- Wszystkich nas zbulwersowała sytuacja, która pojawiła się w mediach, że tak zwane śledztwo w sprawie kłamstwa oświęcimskiego, którego miał dopuścić się eurodeputowany Braun, po pierwsze - toczy się ślamazarnie, po drugie - że ma się tam udowadniać istnienie komór gazowych - powiedział minister Żurek w nagraniu dołączonym do tego wpisu na profilu ministerstwa.

❌ Nie będziemy patrzeć bezczynnie jak ktoś próbuje zakłamywać tragiczną historię Narodu Polskiego.



📣 Dlatego już jutro zostanie złożony wniosek o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu Grzegorzowi Braunowi. pic.twitter.com/CjUWHkAxcN — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) September 2, 2025 Rozwiń Źródło: X

Jak podkreślił, "żyjemy w Polsce i wiemy, co to było Auschwitz-Birkenau". - Dzisiaj rozmawiałem z prowadzącym to śledztwo, który zaprzeczył, że toczyło się ślamazarnie i zaprzeczył także temu, że udowadnia istnienie komór - poinformował Żurek.

- Myślę, że teraz stosowane oświadczenie wyda prokuratura. Ale dla was mam informację - już jutro ma zostać złożony formalny wniosek o uchylenie immunitetu eurodeputowanemu - zapowiedział Żurek w opublikowanym nagraniu. Dodał, że wniosek ten najpierw trafi do Prokuratury Krajowej, a następnie do europarlamentu.

Waldemar Żurek Źródło: Ministerstwa Sprawiedliwości

Postępowanie karne wszczęte przez IPN

Śledztwo w sprawie publicznego i wbrew faktom zaprzeczania przez Grzegorza Brauna zbrodniom ludobójstwa popełnionym w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau wszczął w połowie lipca pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej.

W sprawie chodzi o wypowiedź Brauna, który 10 lipca w radiu Wnet zakwestionował dokonywanie ludobójstwa w komorach gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Wypowiedź ta spotkała się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Wszczęcie postępowania karnego przez pion śledczy IPN nastąpiło po rozpoznaniu zawiadomień złożonych w tej sprawie przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dr. Piotra Cywińskiego, prezesa Fundacji Basta Bartosza Staszewskiego, a także po analizie materiałów z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście–Północ, która od 10 lipca, prowadziła czynności sprawdzające dotyczące wypowiedzi Brauna.

Grzegorz Braun Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Zgodnie z art. 55 ustawy o IPN kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, m.in. nazistowskim i komunistycznym, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech.

W zeszłym tygodniu "Gazeta Wyborcza" pisała, że w tej sprawie "prokuratorzy będą musieli udowodnić, że Braun kłamie, a więc przedstawić dowody na istnienie komór gazowych w obozie zagłady".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: IPN wszczął śledztwo w sprawie Brauna

- Musieliśmy przedstawić dowody jednoznacznie przeczące wypowiedziom posła Brauna. Wśród tych dowodów będą między innymi dokumenty pochodzące ze śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych w KL Auschwitz - mówił cytowany przez dziennik prok. Robert Janicki z IPN.

Prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu Brauna

Z kolei w drugiej połowie lipca Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Braunowi w sprawie siedmiu czynów m.in. w związku ze zgaszeniem przez niego świec chanukowych w Sejmie w 2023 r. Postępowanie karne w tej sprawie umożliwiło uchylenie Braunowi w maju br. przez Parlament Europejski immunitetu europosła.

Do Parlamentu Europejskiego zostały skierowane już wobec Brauna dwa kolejne prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetu.

Pierwszy z nich, przekazany do Parlamentu Europejskiego na początku czerwca, związany jest z wydarzeniami z 16 kwietnia, gdy Braun, wówczas kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, próbował dokonać "zatrzymania obywatelskiego" ginekolożki w szpitalu w Oleśnicy, wykonującej tam legalne aborcje.

Zarzuty prokuratury wobec Brauna – po ewentualnym uchyleniu immunitetu – mają dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenia słownego, a także pomówienia jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

Natomiast w lipcu do Parlamentu Europejskiego wpłynął kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w związku z postępowaniami dotyczącymi: zniszczenia w czerwcu 2025 r. w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+, pomówienia w kwietniu 2025 roku w czasie telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta organizatorów akcji społecznej "Żonkile" upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim; kradzieży w kwietniu 2025 r. flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży w maju 2025 r. flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD