"Kilka pomysłów" na KRS i "odpowiedzialność finansowa" neosędziów. Żurek o swoich planach

Nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny został zapytany w "Faktach po Faktach" o to, jak zamierza rozwiązać kwestię Krajowej Rady Sądownictwa.

Prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska przypomniała, że sam Żurek był w gronie tych, którzy domagali się, aby "zamknąć KRS na kłódkę". - Więc co teraz? Zamknie pan KRS na kłódkę? - zapytała.

- Jak zamknę, to na pewno przyjdę do pani w tym samym dniu i opowiem, dlaczego zamykam. Rzeczywiście musimy wykonać ten wyrok (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - red.) i jest kilka ścieżek - odpowiedział.

- Na KRS mamy kilka pomysłów - dodał. Pytany o konkrety, odparł, że musi mieć to "przegadane" z koalicjantami.

- Muszę mieć pewność, że jak podejmę pewne działania wobec KRS-u, to nie będzie tak, że w programie wieczorem ktoś z koalicji będzie mówił: "Nie, to jest o krok za daleko" albo "ja mam inny pomysł". Tutaj musi być wynegocjowana zgoda, bo wtedy mam pewność, że będę mógł to zrealizować - zaznaczył.

Żurek o płaceniu przez neosędziów odszkodowań za wyroki

Nowy minister sprawiedliwości mówił też o wypłacaniu odszkodowań za sprawy, w których rozstrzygali neosędziowie Sądu Najwyższego. Został zapytany, czy będzie dążył do tego, żeby neosędziowie SN wypłacali te odszkodowania z własnych pieniędzy.

Jego zdaniem te osoby "muszą ponieść odpowiedzialność finansową".

- Jest instytucja, którą jest Prokuratoria Generalna. Ona ma dbać o interesy Skarbu Państwa. Jestem zwolennikiem tego - zobaczymy, czy to się uda - żeby ten podmiot (Prokuratoria Generalna - przyp. red.) w imieniu Skarbu Państwa dochodził od tych osób i udowadniał, że ich czyn wyrządził szkodę, że był bezprawny, świadomy, był adekwatny związek przyczynowy, czyli że "twoje działanie bezpośrednio wyrządza szkodę" - powiedział Waldemar Żurek.

