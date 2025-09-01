Logo strona główna
Polska

Wakacje na polskich drogach. Zginęło 347 osób

Mierzawa. wypadek
Tragiczny wypadek pod Przasnyszem, nie żyją cztery osoby
Źródło: TVN24
Jak wynika z policyjnych danych, w sezonie wakacyjnym na polskich drogach doszło do 4666 wypadków, a 315 z nich to zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym. Zginęło 347 osób. Tylko ostatniej doby doszło do pięciu tragicznych wypadków.

W ostatni weekend wakacji, od piątku do niedzieli, na polskich drogach doszło do 203 wypadków. Zginęło w nich 19 osób, a 244 zostały ranne. Policjanci zatrzymali 1033 nietrzeźwych kierowców. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że przez cały okres tegorocznych wakacji, czyli od 27 czerwca do 31 sierpnia, na polskich drogach doszło do 4666 wypadków drogowych. Zginęło w nich 347 osób, a 5538 zostało rannych. Jak przekazał Opas, na policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym w okresie wakacji znalazło się 315 punktów, miejsc najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było 375 takich miejsc, w 2023 roku - 401. Podczas tegorocznych wakacji policjanci zatrzymali 19 982 nietrzeźwych kierujących (stan po użyciu oraz stan nietrzeźwości). Opas ocenił, że były to bezpieczniejsze wakacje na drogach niż w ubiegłych latach. Chociaż wypadków drogowych zanotowano o 139 więcej (wzrost o 3 proc.), to zdecydowanie mniejsza (o 34) była liczba ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach (spadek o 9 proc.).

Rodzice zginęli, córka trafiła do szpitala

W lipcu do jednego z najtragiczniejszych wypadków doszło na trasie S7 w pobliżu miejscowości Kanigowo (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie skoda wjechała w tył ciężarówki stojącej na pasie awaryjnym. Skodą podróżowały trzy osoby dorosłe i dziecko. Dorośli zginęli na miejscu. 13-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Tragedia na S7. Trzy osoby nie żyją, 13-letnia dziewczynka w szpitalu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragedia na S7. Trzy osoby nie żyją, 13-letnia dziewczynka w szpitalu

nidzica
Trójka dorosłych zginęła w wypadku, 13-letnia dziewczynka w szpitalu
Źródło: TVN24

Zginęli ojciec i syn, jechali motocyklem

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło również na Wisłostradzie w Warszawie. Kierujący oplem vectra zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz osobowym audi. Motocyklem podróżował ojciec z synem. 12-latek został przetransportowany do szpitala helikopterem LPR. Do szpitala trafił również jego 45-letni ojciec. Ich życia niestety nie udało się uratować.

W szpitalu zmarł ojciec, kilka godzin później syn
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W szpitalu zmarł ojciec, kilka godzin później syn

WARSZAWA
meditrans
Rzecznik Meditransu o wypadku na Wisłostradzie

Dwie tragedie jednego dnia

Równie dramatyczne sceny rozegrały się na Śląsku. W lipcu na drodze krajowej numer 86 w Katowicach na jezdni w kierunku Sosnowca doszło do dwóch tragicznych wypadków. Około godziny 15 na ulicy Pszczyńskiej osobowy citroen wypadł z drogi do przydrożnego rowu, uderzył w drzewa i dachował. Samochodem podróżowało dwóch mężczyzn i kobieta. 35-latka zginęła na miejscu. Mężczyźni zostali zabrani do szpitala

Godzinę później, około 16, na ulicy Bielskiej zderzyło się kilka aut osobowych. Auto marki BMW najechało na tył fiata seicento, ten zaś uderzył w poprzedzający go samochód marki KIA. Uszkodzony został także ford, którego siłą odrzutu wyparła bokiem KIA i w który też uderzył seicento. Fiatem jechały dwie osoby, w tym 29-letnia kobieta, która była w zaawansowanej ciąży. Zarówno ona, jak i dziecko zmarli.

W wypadku zginęła kobieta, nie udało się uratować noworodka. Zarzut dla kierowcy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W wypadku zginęła kobieta, nie udało się uratować noworodka. Zarzut dla kierowcy

Katowice

W wypadku zginęły cztery osoby

Sierpień przyniósł równie wiele tragicznych wypadków na polskich drogach. Do jednego z najtragiczniejszych doszło w miejscowości Opaleniec w powiecie przasnyskim (województwo mazowieckie). W wyniku zderzenia cysterny z samochodem osobowym zginęły cztery osoby.

Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury

WARSZAWA

Z kolei w miejscowości Grochowe (Podkarpacie) doszło do zderzenia z udziałem samochodu osobowego i lawety. Kierujący lawetą nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z seatem. Zginęło troje nastolatków. Kierowca lawety był pijany.

Uciekał lawetą, troje nastolatków nie żyje. Jest decyzja o areszcie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uciekał lawetą, troje nastolatków nie żyje. Jest decyzja o areszcie

Rzeszów
Prokuratura o wypadku, w którym zginęło troje nastolatków
Źródło: TVN24

Spłonęło auto, trzej chłopcy nie żyją

W Sierczy pod Krakowem rozbił się, a następnie spłonął samochód osobowy. Zginęły trzy osoby. Początkowo nie można było zidentyfikować płci ofiar. Prokuratura przekazała, że to trzej chłopcy w wieku 15 i 16 lat. Samochód, którym się poruszali, miał jechać po wąskiej i pełnej zakrętów drodze z prędkością ponad 100 km/h.

To byli trzej chłopcy. Nowe informacje o makabrycznym wypadku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To byli trzej chłopcy. Nowe informacje o makabrycznym wypadku

Kraków
OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"
pc

Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Dramatyczne sceny rozegrały się także przy bramkach poboru opłat na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Samochód ciężarowy staranował tam automat biletowy, a następnie przewrócił się na bok i stanął w ogniu. Kierowca zginął.

Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Nagranie wypadku na A2
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciężarówka staranowała bramki i stanęła w ogniu. Nagranie wypadku na A2

Lubuskie

Tragiczny wypadek również na drodze krajowej numer 10, na trasie Toruń - Bydgoszcz. W Solcu Kujawskim samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginęły dwie osoby. Był to drugi śmiertelny wypadek na tej drodze tego samego dnia. Rano zginęła jedna osoba.

Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejna tragedia na krajowej "dziesiątce". Są ofiary śmiertelne

Kujawsko-Pomorskie

Dwie osoby zginęły, a jedna jest ranna w wyniku wypadku w miejscowości Wozławki (Warmińsko-Mazurskie). Ofiarami śmiertelnymi byli strażak ochotnik z wozławskiej OSP i jego dwuletnie dziecko.

Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko

Bus wyrzucony na barierkę, cztery osoby nie żyją

W poniedziałek (25 sierpnia) na drodze ekspresowej S7 w Mierzawie niedaleko Jędrzejowa (Świętokrzyskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku busa marki Renault. Pojazd zderzył się z ciągnikiem służby drogowej, który kosił pobocze. Siła uderzenia była tak duża, że bus został wyrzucony na barierkę obok trasy. Zginęło czterech mężczyzn w wieku od 24 do 51 lat. Najstarszy z nich kierował busem, a trzej pozostali w wieku 24, 44 i 49 lat byli pasażerami. Wszyscy pochodzili z województwa śląskiego. Kierujący ciągnikiem nie odniósł obrażeń.

W wypadku zginęli kierowca i pasażerowie busa. Jest apel policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W wypadku zginęli kierowca i pasażerowie busa. Jest apel policji

Kielce

Zginęli, gdy zmieniali koło

Z kolei w niedzielę (31 sierpnia) na drodze ekspresowej S17 w miejscowości Sieprawice (Lubelskie) zginęło dwóch mężczyzn potrąconych przez ciężarówkę. Je kierowca został zatrzymany. Ofiary to mężczyźni w wieku 28 i 49 lat. Miejsce wymiany opony zostało przez nich poprawnie zabezpieczone trójkątem awaryjnym.

Tragiczny wypadek na S17. Ojciec i syn zmieniali koło, nie żyją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny wypadek na S17. Ojciec i syn zmieniali koło, nie żyją

Lublin
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/gp, tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Jędrzejów

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiPolicjaDrogi w Polsce
