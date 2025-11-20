Logo strona główna
Sponsorzy odcinają się od pośrednika PZPN. "Ta firma nie jest nam znana"

Artur Warcholiński
Artur Warcholiński
Cezary Kulesza
Cezary Kulesza
Źródło: Leszek Szymański / PAP
Czy wyłączny pośrednik Polskiego Związku Piłki Nożnej do pozyskiwania sponsorów pobiera prowizje za kontrakty, do których nie przyłożył ręki? Zgodnie z umową o współpracy między PZPN a Publicon Sport, którą ujawniliśmy w reportażu "Czarno na białym", taka prowizja się nie należy. Ale rozliczenia finansowe federacji, którymi dysponujemy, pokazują, że do pośrednika co miesiąc płyną setki tysięcy złotych za takie kontrakty.Artykuł dostępny w subskrypcji

Piłkarska federacja od wielu lat korzysta z usług pośrednika, który zajmuje się sprawami sponsorskimi i marketingowymi. Od sierpnia 2022 roku jest nią wrocławska spółka Publicon Sport. Wspólnikiem agencji jest Radosław Tadajewski. Biznesmen w ostatnim czasie zasłynął organizacją patriotycznej domówki PiS.

Artur Warcholiński
Artur Warcholiński
Reporter "Czarno na białym"
