Sponsorzy odcinają się od pośrednika PZPN. "Ta firma nie jest nam znana"

Piłkarska federacja od wielu lat korzysta z usług pośrednika, który zajmuje się sprawami sponsorskimi i marketingowymi. Od sierpnia 2022 roku jest nią wrocławska spółka Publicon Sport. Wspólnikiem agencji jest Radosław Tadajewski. Biznesmen w ostatnim czasie zasłynął organizacją patriotycznej domówki PiS.