Sponsorzy odcinają się od pośrednika PZPN. "Ta firma nie jest nam znana"

Czy wyłączny pośrednik Polskiego Związku Piłki Nożnej do pozyskiwania sponsorów pobiera prowizje za kontrakty, do których nie przyłożył ręki? Zgodnie z umową o współpracy między PZPN a Publicon Sport, którą ujawniliśmy w reportażu "Czarno na białym", taka prowizja się nie należy. Ale rozliczenia finansowe federacji, którymi dysponujemy, pokazują, że do pośrednika co miesiąc płyną setki tysięcy złotych za takie kontrakty.Artykuł dostępny w subskrypcji
Piłkarska federacja od wielu lat korzysta z usług pośrednika, który zajmuje się sprawami sponsorskimi i marketingowymi. Od sierpnia 2022 roku jest nią wrocławska spółka Publicon Sport. Wspólnikiem agencji jest Radosław Tadajewski. Biznesmen w ostatnim czasie zasłynął organizacją patriotycznej domówki PiS.