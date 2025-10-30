Orban spotkał się z Ziobrą w Budapeszcie

Adamiak o wniosku w sprawie uchylenia immunitetu Ziobrze Źródło: TVN24

"Sprawiedliwość dla Polski. Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę" - napisał w czwartek po południu węgierski premier Viktor Orban w mediach społecznościowych.

Przekazał, że spotkał się dziś z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. "Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." - dodał we wpisie. Dołączył zdjęcie z posłem PiS.

🇵🇱 Justice for Poland! The Polish right achieved a tremendous victory in the presidential election. Since then, the pro-Brusselian Polish government has launched a political witch hunt against them.



— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 30, 2025

Czy Ziobro ubiega się o azyl na Węgrzech?

W poniedziałek Ziobro uczestniczył w dyskusji towarzyszącej zorganizowanemu w Budapeszcie pokazowi filmu dokumentalnego "Przejęcie" w reżyserii Marcina Tulickiego, który ma obrazować "demontaż rządów prawa i przejęcie instytucji państwa i mediów" przez rząd Donalda Tuska. W spotkaniu wziął także udział szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas, który wspólnie z byłym ministrem sprawiedliwości komentował przyznanie na Węgrzech azylu politycznego byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości Polski Marcinowi Romanowskiemu.

Portal wPolityce.pl podał, że Ziobro zaprzeczył, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech. "Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju" - powiedział poseł PiS cytowany przez portal.

Wniosek o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla Zbigniewa Ziobry

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Szef sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak przekazał w czwartek, że "wniosek o uchylenie immunitetu, zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry został oceniony jako formalnie poprawny". - Według zapewnień, pismo zostało skierowane już do sejmowej komisji regulaminowej, natomiast jeszcze do niej nie wpłynęło. Jutro (w piątek - red.) nastąpi próba doręczenia go Zbigniewowi Ziobrze - dodał poseł KO.

Jak podkreślił, skuteczne doręczenie może odbyć się również drogą mailową. - W tej sytuacji można być i na Karaibach, i w Budapeszcie - wskazał Urbaniak. Jak dodał, wpis premiera Węgier Viktora Orbana odbiera jako "nieprzypadkowy" i taki, który "jednoznacznie potwierdza, że Ziobro wie, co go czeka".

Ziobro opublikował we wtorek na platformie X wideo, w którym oświadczył, że przez całe życie walczył z przestępczością. Mówił między innymi, że "rozbiliśmy mafie VAT-owskie", a "setki milionów złotych trafiały z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców". - To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Ziobro zapowiedział też kolejne oświadczenie w tej sprawie.

Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech

Azyl polityczny na Węgrzech otrzymał były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Na początku grudnia zeszłego roku sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec Romanowskiego. Ponieważ służby nie mogły go odnaleźć, wydano za nim list gończy, a później również Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas okazało się, że Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

On sam oświadczył wówczas, że "swoją misję nad Dunajem" traktuje jako walkę z bezprawiem i jako działania zmierzające do tego, by "jak najprędzej odsunąć od władzy szkodliwy dla Polaków reżim".

Natomiast w lutym Sejm po raz kolejny uchylił Romanowskiemu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i areszt w związku z nowymi zarzutami prokuratury dla posła PiS w tym samym śledztwie.

