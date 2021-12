Jourova: Polski rząd nie przedstawił, w jaki sposób chce odnieść się do wyroków TSUE. Ich poszanowanie to minimum

czytaj dalej

We wtorek ruszyła rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat. Doktor habilitowana Ewelina Gowin, specjalistka chorób zakaźnych, powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "zdecydowanie" warto szczepić dzieci w tej grupie wiekowej. - Dlatego, by miały takie same szanse na skorzystanie z dobrodziejstw medycyny jak pozostałe grupy wiekowe - stwierdziła. - Wydaje się, że ta młodsza grupa dzieci nie będzie prezentowała działań niepożądanych, które były widziane u osób dorosłych - ocenił pediatra, doktor habilitowany Wojciech Feleszko.