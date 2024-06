"Chcieli dla mnie kary śmierci". Uwolniony z kongijskiego więzienia Polak o tym, co go spotkało

W 2024 roku spędził trzy miesiące w trudnych warunkach w więzieniu w Demokratycznej Republice Konga. Trafił tam za rzekome szpiegostwo i dostał wyrok dożywocia oraz dziesięć milionów dolarów grzywny. W studiu "Dzień dobry TVN" w rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim opowiadał o tym, co go spotkało.

"Spędziłem pierwsze pięć tygodni w odizolowaniu, bez kontaktu ze światem zewnętrznym"

- Jak podróżowałem po Demokratycznej Republice Konga samochodem z wynajętym kierowcą, zatrzymała nas gwardia prezydencka, to takie specjalne siły wojskowe. Po tym, jak sprawdzono mój paszport i okazało się, że jestem Polakiem, aresztowano mnie. Myślałem, że chodzi o to, że nie zaproponowałem jakiejś łapówki, a wymuszanie pieniędzy w Afryce na drogach jest praktyką dość często stosowaną, ale potem, kiedy sprawy zaczęły przybierać taki niespodziewany dla mnie obrót, zorientowałem się, że jest poważnie - opowiadał.

"Chcieli dla mnie kary śmierci"

Wskazywał, że do tej pory nie ma oficjalnego wyroku z uzasadnieniem. - Jest to kara dożywocia, która w ostatniej chwili została zamieniona z kary śmierci. I taką informację posiadam w tej chwili, że dostałem dożywocie, które nadal jest obowiązujące - powiedział.

- Utraciłem kontakt z rodziną i myślałem, że długo tak nie pociągnę, że jestem w stanie wytrzymać jakiś czas tam, ale atmosfera, która była w więzieniu, do którego mnie przeniesiono i samo to poczucie, że jestem niewinny, a dostałem taki wyrok, powodowało, że moje morale bardzo spadało z dnia na dzień - mówił dalej podróżnik.

- Nagle zostałem wydobyty z tego więzienia, w którym byłem, i myślałem, że przenoszą mnie do kolejnego, bo byłem do tego przyzwyczajony. Nawet jadąc samochodem, pytałem, gdzie jedziemy. Te służby odpowiadały mi, że nie wiedzą. Nawet kierowca nie wiedział, gdzie jedzie. Nawet jak przyjechałem na lotnisko i podejrzewałem, że to może być dobra rzecz, to właściwie dopiero kiedy jako ostatniego wsadzili mnie do samolotu lecącego do Brukseli, tuż przed zamknięciem drzwi wręczyli mi paszport - opowiadał.