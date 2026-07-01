Polska Ustawa o statusie osoby najbliższej. Czy będzie weto Karola Nawrockiego? Adrian Wróbel |

Pasławska o rozmowie z Nawrockim na temat ustawy o statusie osoby najbliższej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Urszula Pasławska spotkała się z Karolem Nawrockim we wtorek po godzinie 16.30 w Pałacu Prezydenckim. Tematem rozmowy była ustawa o statusie osoby najbliższej.

- Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z zapisami w ustawie wprowadzającej - mówiła potem Pasławska na konferencji prasowej. - Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej. Pan prezydent poinformował mnie, że rozważa dzisiaj podjęcie decyzji. Nie poinformował mnie, jaka to będzie decyzja. To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka - oceniła.

Urszula Pasławska i Krzysztof Paszyk przed Pałacem Prezydenckim z ustawą o statusie osoby najbliższej Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Podczas konferencji posłanka pokazała druki dwóch ustaw - ustawy zasadniczej oraz ustawy wprowadzającej status osoby najbliższej, które zabrała na rozmowę z prezydentem.

Pasławska przypomniała, że jest "prawie trzy miliony Polaków którzy żyją w związkach nieformalnych i czekają na dobre regulacje, które ułatwią im życie".

- Wartości, które są zapisane w tej ustawie, chronią małżeństwo i są wartościami również reprezentowanymi przez pana prezydenta Karola Nawrockiego - powiedziała.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Będzie weto?

Jeszcze przed spotkaniem Nawrockiego z Pasławską Radio Eska podało - powołując się na źródła w pałacu - że prezydent zamierza zawetować ustawę, a rozmowę z posłanką PSL określono jako "rozmowę ostatniej szansy".

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