"Wysłał do prezydenta Chin sygnał: jak nie będziesz mnie denerwować, to widzisz, mogę być łagodniejszy"

Amerykanista, politolog profesor Bohdan Szklarski (Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas) mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, co dla niego było najbardziej interesujące w wydarzeniach ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do zaprzysiężenia Donalda Trumpa i podpisania przez niego szeregu dekretów.

- Dla mnie najbardziej interesujące jest to, czego nie usłyszeliśmy - powiedział. Jak podkreślał, "nie usłyszeliśmy ostrych deklaracji antychińskich". - Gdybym był chińskim naukowcem, to bym powiedział: "hmm nic o nas, nieco ostro o nas, ciekawie" - mówił Szklarski.

Trump "wysłał do prezydenta Chin sygnał"

Amerykanista przypomniał, że Trump miał kilka wystąpień podczas poniedziałkowych uroczystości, w których "mówił do różnych odbiorców". Jego zdaniem w mowie inauguracyjnej Trump być może "był stonowany". - Ale już tam, gdzie mówił tylko do swoich, nie powtórzył tych jaskrawie antychińskich argumentów - wskazywał.

- Wysłał do prezydenta Chin taki sygnał, że: jak nie będziesz mnie denerwować, to widzisz, popatrz, mogę być łagodniejszy. Oczywiście z Trumpem to nigdy nie wiadomo, co będzie i jak będzie, ale myślę, że to było dość zaskakujące - ocenił.