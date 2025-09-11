Logo strona główna
Polska

Kellogg "był w drodze do Polski" w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów

pap_20250220_1ZV
Zełenski spotkał się w Waszyngtonie z Kellogiem
Źródło: Reuters
Amerykańska stacja informacyjna CNN podała, że specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Keith Kellogg był w drodze do Polski w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.
Kluczowe fakty:
  • Keith Kellogg jest uważany za jedną z najbardziej przychylnych Ukrainie osób w otoczeniu Donalda Trumpa.
  • CNN podała, że w najbliższych dniach miał on odwiedzić Kijów.
  • Tydzień temu Kellog spotkał z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim.

Według telewizji CNN, która powołuje się na źródła zaznajomione z podróżą specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy Keitha Kellogga, był on w drodze do Polski, kiedy miało miejsce naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co warto wiedzieć

CNN nie podała, czy wysłannik prezydenta dotarł już do Polski. Poinformowała przy tym, że w kolejnych dniach miał on odwiedzić Ukrainę.

Generał Keith Kellogg
Generał Keith Kellogg
Źródło: PAP/EPA

Wysłannik USA "najbardziej skuteczną obroną powietrzną"

80-Kellogg jest uważany za jedną z najbardziej przychylnych Ukrainie osób w otoczeniu Donalda Trumpa.

W pierwszej administracji Trumpa, Kellogg - emerytowany generał wojsk lądowych USA - zajmował stanowiska doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Mike'a Pence'a oraz sekretarza wykonawczego Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order

Świat

Wiosną 2024 roku w artykule opublikowanym na stronie think tanku America First Policy Initiative, Kellogg utrzymywał, że należy doprowadzić do zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych Ukrainy z Rosją, wywierając presję na obydwie strony i uzależniając od tego dalsze wsparcie Waszyngtonu dla Kijowa.

Ukraińskie media określają wysłannika USA "najbardziej skuteczną obroną powietrzną", odnotowując, że w czasie jego przyjazdów do Kijowa Rosjanie zazwyczaj powstrzymywali się od masowych ataków powietrznych.

kellogg
Generał Keith Kellogg wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy
Źródło: Reuters

Po zmasowanym ataku Rosjan na Ukrainę 7 września, kiedy został trafiony budynek rządu w Kijowie, Kellogg ostrzegł, że sytuacja "może wymknąć się spod kontroli". Ocenił, że atak wskazuje na "niebezpieczny wzrost poziomu eskalacji wojny".

Kellog spotkał się w miniony czwartek z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim. Podczas tej rozmowy miał zrelacjonować wicepremierowi przebieg telekonferencji Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami z koalicji chętnych.

Radosław Sikorski spotkał się z generałem Keithem Kelloggiem
Radosław Sikorski spotkał się z generałem Keithem Kelloggiem
Źródło: X/@sikorskiradek

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Służby znajdują coraz więcej dronów. Najnowsze dane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Służby znajdują coraz więcej dronów. Najnowsze dane

Lublin

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Donald Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Karolem Nawrockim.

OGLĄDAJ: Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć
pc

Sikorski: Polska i NATO nie dadzą się zastraszyć

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, tas/akw

Źródło: PAP, CNN, TSN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

