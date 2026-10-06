Kropka nad i Urszula Pasławska: mogę zaprosić Sławomira Mentzena na strzelnicę, ale tam nie można pajacować Filip Czerwiński |

Urszula Pasławska i Monika Rosa skomentowały słowa Sławomira Mentzena o policjantkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające między innymi zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył ironicznym komentarzem: "Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie".

Rosa: widzę, że pan Mentzen robił badania opinii

W "Kropce nad i" TVN24 posłanka Rosa wyznała, że chciała już mieć przekonanie, że mamy za sobą debatę o tym, czy kobiety powinny mieć prawo głosu i być policjantkami.

- Ale widzę, że sobie pan Mentzen robił badania. Pokazało mu, że atak w kobiety i w równouprawnienie teraz przyniesie mu jakieś głosy super - powiedziała Rosa. - Tylko niech zapyta żołnierzy w związku z tym, jak bardzo żołnierki są potrzebne i przydatne - dodała.

Polityczka KO wskazała, że kobiety w wojsku i w policji radzą sobie doskonale. - Atak na to, że kobiety zachodzą w ciążę, rodzą dzieci i je karmią w wypadku Konfederacji, która udaje partię konserwatywną, dbającą o to, żeby kobiety rzeczywiście chciały rodzić dzieci, jest skrajnie absurdalne, ale to jest uwłaczające wszystkim - oceniła.

Pasławska: mogę zaprosić Mentzena na strzelnicę

Negatywnie wypowiedź polityka Konfederacji oceniła też posłanka Pasławska. - Ciekawe, że kobiety z Konfederacji milczą - powiedziała.

- Wydaje mi się, że Mentzen tak naprawdę wraca do korzeni, bo proszę zapytać, przypomnieć sobie, jak środowisko Korwina-Mikkego mówi o kobietach: że jest to element inwentarza, że jest to dobytek mężczyzny, że kobiety nie mają prawa głosu - wymieniała.

- Magda Sroka zaprosiła pana Mentzena na test sprawnościowy. Ja mogę zaprosić na polowanie bądź strzelnicę, tylko że tam, zastrzegam, nie można pajacować. W związku z tym nie wiem, czy to jest dobre miejsce - oświadczyła Pasławska.

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"Przerwanie własnej ciąży jest w Polsce legalne"

W programie został poruszony także temat tzw. abortomatu, czyli automatu służącego do odbioru paczek ze środkami poronnymi, który stanął w Warszawie przy ulicy Wiejskiej.

- Przerwanie własnej ciąży w Polsce jest legalne, więc tutaj jakby żadnych kontrowersji prawnych wokół tej sytuacji nie ma, chociaż zgłaszały to środowiska prawicowe - powiedziała Rosa.

Pasławska zastrzegła, że ona komentuje tę sprawę w swoim imieniu. - Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce. Klasa polityczna zawiodła. Z przykrością stwierdzam, że te ustawy [o aborcji - red.] powinny zostać przeprowadzone przez Sejm jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy - oświadczyła.

Koalicja rządząca przez trzy lata nie uchwaliła żadnej ustawy liberalizującej dostęp do aborcji. - Jesteśmy za tym, żeby wszystkie te projekty (...) wyszły z komisji, wyszły z parlamentu. Ja cię mogę, Ula, teraz zapytać, za którym projektem zagłosujecie jako PSL: za liberalizacją, za depenalizacją czy tylko za trzecią przesłanką - zapytała się Rosa.

- Ja mogę powiedzieć, jak ja zagłosuję. Od samego początku w tej sprawie mówię we własnym imieniu, ponieważ doskonale państwo wiecie, że w tej sprawie [w PSL - red.] są również zdania podzielone. Ale są wśród tych ustaw i przepisów takie ustawy, które mogłyby wyjść bardzo szybko. Może nie wszystkie, może nie idealne, może nie będą to ustawy naszych marzeń, ale mogą wyjść, tak jak przy ustawie o statusie osoby najbliższej - odpowiedziała Pasławska.

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