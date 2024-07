Von der Leyen: Trzeba stworzyć prawdziwą Unię Europejską na rzecz obronności. To nasz obowiązek

Ubiegająca się o reelekcję szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed Parlamentem Europejskim podkreśliła, że Unia Europejska "musi zrobić wszystko, co jest potrzebne, by chronić naszych obywateli, chronić Europę". - Nadszedł czas, aby stworzyć prawdziwą Unię Europejską na rzecz obronności - powiedziała. Nawiązała też do wizyty Viktora Orbana w Moskwie, która "sprzyjała działaniom Rosji".

Ursula von der Leyen zaprezentowała w Parlamencie Europejskim swój program. Europosłowie zdecydują w czwartek, czy powierzyć jej po raz kolejny stanowisko szefowej Komisji Europejskiej.

Jako jeden z priorytetów dla Unii Europejskiej wskazała sprawy obronności. - Jesteśmy odpowiedzialni za to, by zrobić wszystko, co jest potrzebne, by chronić naszych obywateli, chronić Europę. To nasz obowiązek. Nadszedł czas, aby stworzyć prawdziwą Unię Europejską na rzecz obronności - podkreśliła.

Ursula von der Leyen EPA

Zaznaczyła, że "NATO pozostaje filarem naszej kolektywnej obrony", ale "wiemy wszyscy, że nasze wydatki na obronność są zbyt niskie". - Powinniśmy stworzyć jednolity rynek dla obronności, powinniśmy inwestować więcej w zdolności obronne i zastosowanie najnowszych technologii. Powinniśmy inwestować więcej, inwestować wspólnie i tworzyć wspólne europejskie projekty. Na przykład system obrony lotniczej - mówiła von der Leyen.

Dodała, że "to powinien być silny symbol jedności Europy w sprawie obronności".

Von der Leyen skrytykowała Orbana za wizytę w Moskwie

Mówiła, że "Rosja nadal prowadzi ofensywę na wschodzie Ukrainy i stawia na to, aby kolejna zima była jeszcze gorsza niż poprzednia". - Rosja liczy na to, że Europa i Zachód będą działały zbyt łagodnie. I niektórzy tak działają - dodała, nawiązując do wizyty Viktora Orbana w Moskwie.

- Ta tak zwana "misja pokojowa" była niczym więcej niż misją zaspokajającą (Putina - red.) - oceniła von der Leyen. Po tych słowach na sali rozległy się kilkunastosekundowe oklaski.

Jak wskazywała, dwa dni po wizycie Orbana w Moskwie Rosjanie zbombardowali szpital dziecięcy w Kijowie. Mówiła, że "ten atak to nie była pomyłka, a wiadomość dla nas". - Także nasza odpowiedź musi być równie jasna: nikt bardziej nie pragnie pokoju niż Ukraińcy, a Europa będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak długo będzie to potrzebne - powiedziała polityczka.

- Musimy zapewnić Ukrainie wszystko, czego potrzebuje, by sprzeciwić się rosyjskiej agresji i wyjść jako zwycięzca - powiedziała.

Więcej strażników do ochrony granic

Von der Leyen zapowiedziała wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych i zwiększenie personelu Frontexu do 30 tysięcy strażników. Zaznaczyła, że ochrona granic musi odbywać się przy poszanowaniu praw człowieka.

W tym kontekście zapowiedziała też powołanie komisarza do spraw regionu Morza Śródziemnego.

Autorka/Autor:ads/ft

Źródło: TVN24