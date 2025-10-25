Serhij Żadan z Medalem Wolności

Ukraiński pisarz i poeta Serhij Żadanow z Medalem Wolności Źródło: TVN24

W piątek wieczorem w Expo-Łódź na Gali Otwarcia Igrzysk Wolności po raz pierwszy wręczony został Medal Wolności.

"Nagroda została ustanowiona z myślą o uhonorowaniu osób szczególnie zaangażowanych w promowanie i obronę demokratycznych wartości: wolności, niepodległości narodów i poszanowania praw człowieka" - wskazał organizator.

Żadan z Medalem Wolności. "Wolność wymaga pracy"

Pierwszym laureatem medalu oraz towarzyszącej mu nagrody finansowej w wysokości 10 tysięcy euro został Serhij Żadan. - To jeden z najwybitniejszych głosów współczesnej literatury ukraińskiej: poeta, prozaik, dramaturg, eseista i muzyk, łączący wyjątkową literacką wrażliwość z bezkompromisowym zaangażowaniem społecznym – powiedział w laudacji pisarz i poeta Andrzej Stasiuk.

- Trudno znaleźć pisarza, który towarzyszy swojemu krajowi tak nieugięcie, jak Serhij Żadan. Przychodzi mi tylko do głowy Cormac McCarthy. Miał czelność pisać o swoim kraju, gdy nikt przy zdrowych zmysłach nie dawał za ten kraj złamanego grosza – dodał Andrzej Stasuk.

Serhij Żadan - odbierając nagrodę – zwrócił uwagę, że "wolność to nie tylko luksus możliwości". - To także konieczność oporu, obrony, upominania się o swoje. Wolność wymaga ciągłej pracy, wymaga zaangażowania, wymaga świadomości – podkreślił.

