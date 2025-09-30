Ukrainiec podejrzewany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany pod Warszawą

Mec. Tymoteusz Paprocki Źródło: TVN24

Wołodymyr Z., Ukrainiec podejrzewany o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream, został zatrzymany w podwarszawskim Pruszkowie. Mężczyzna był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez niemiecki sąd.

- Potwierdzam, że w godzinach porannych mój klient został zatrzymany. (...) Potwierdzam również, że za chwilę w prokuraturze rozpoczną się czynności procesowe z udziałem mojego klienta - przekazał mecenas podejrzewanego Tymoteusz Paprocki.

Powiedział, że obrona "na pewno podniesie szereg różnych argumentów świadczących o tym, że wystosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania przez Niemcy nie ma żadnych podstaw".

- Mając na uwadze przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, a szczególnie to, że w Ukrainie toczy się pełnoskalowa wojna z Rosją oraz że właściciel sieci przesyłowej Nord Stream, czyli spółka Gazprom, wprost finansuje działania wojenne, trudno uznać, aby jakikolwiek obywatel Ukrainy mógł popełnić przestępstwo właśnie przeciwko tej infrastrukturze - oświadczył.

Zapytany o to czy Wołodymyr Z dokonał czynu, o który jest podejrzewany, mecenas poprosił o kolejne pytanie. - Muszę o tym porozmawiać z moim klientem. On na pewno się jeszcze wypowie w tej sprawie - zapewniał Paprocki.

Prawnik zaznaczył również, że jego klient nie zgadza się na wydanie stronie niemieckiej. Uzasadniał to kwestiami proceduralnymi.

- Procedura jest taka, że w pierwszej kolejności prokurator przeprowadza czynności, natomiast decyzję o zasadności wydania podejmuje każdorazowo sąd. Tak zapewne będzie też w tej sprawie - wyjaśniał.

