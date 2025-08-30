Logo strona główna
Bliska mijanka i kontroler, który nie wie, z kim rozmawia. Ujawniamy nagrania z Radomia

Polski myśliwiec F-16
Nagranie rozmowy pilota z kontrolerem
Źródło: TVN24
W trakcie ostatnich prób do Air Show w Radomiu, w dniu, w którym rozbił się F-16, doszło do groźnej sytuacji w powietrzu. Myśliwiec, którym leciał major Maciej "Slab" Krakowian, znalazł się w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50. Z nagrań radiowych wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom.

Dla wyjaśnienia: "Tiger01" albo "Tiger1" (Tygrys01 lub Tygrys1) to kryptonim radiowy majora Krakowiana, "Tower" (Wieża) oznacza kontrolera lotów, a "Eagle01" (Orzeł01) - pilota FA-50. Zasada korespondencji jest jasna: najpierw wywołuje się daną załogę, a dopiero potem przekazuje komunikat. Tymczasem w trakcie wymiany informacji doszło do nieporozumienia. Komunikacja była źle prowadzona zarówno przez kontrolera, jak i pilota.

F-16 czekał w holdingu

Po dolocie do Radomia major Krakowian otrzymał wytyczne, żeby nie wlatywać powyżej poziomu 120, czyli żeby lecieć niżej niż 12000 stóp (około 3,6 kilometra).

Tower: Tiger1, tower. / Wieża: Tygrys1, wieża.

Tiger01: Go for Tiger. / Tygrys01: Tygrys zgłasza się.

Tower: Do not fly above flight level 120, up to flight 120. / Wieża: Nie wlatuj powyżej poziomu lotu 120.

Tiger01: Copy, 120 now. / Tygrys01: Zrozumiałem, teraz 120.

Odbywało się to w tak zwanym holdingu, czyli punkcie oczekiwania przed uzyskaniem na zgodę na odbycie, w tym przypadku, treningu nad lotniskiem. Trening F-16 wyznaczony był na godzinę 19.13. Start był zaplanowany z bazy w Krzesinach, ale nikt nie poinformował pilota o panujących opóźnieniach, dlatego był zmuszony do oczekiwania w holdingu.

Inny samolot blisko F-16

Po minucie i dwudziestu pięciu sekundach major Krakowian zgłosił kontrolerowi, że inny samolot, FA-50, przeciął poziom lotu 100 w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Tiger01: Tower, are you aware that FA50 has passed flight level 100 right next to me? / Tygrys01: Wieża, czy wiesz, że FA50 przeciął poziom lotu 100 obok mnie?

W odpowiedzi na pytanie F-16 kontroler podał informacje przeznaczone dla FA-50. W tym tę, że sektor należy do niego.

Tower: Eagle01, that’s correct, there is a F-16 holding flight level 120. / Wieża: Orzeł01, potwierdzam, jest F-16 w holdingu na poziomie lotu 120.

Tiger01: Anybody pass, information prior? / Tygrys01: Czy ktoś ma wcześniejsze informacje?

Tower: No, now display is yours and he is waiting for you to accomplish. / Wieża: Nie, teraz sektor należy do ciebie, a on czeka, aż wykonasz zadanie.

Dalej, już wyraźnie podniesionym tonem, major Krakowian informuje po raz kolejny, że FA-50 przeleciało niedaleko niego. Okazało się również, że major Krakowian nie słyszał też żadnej korespondencji z tamtym samolotem.

Tiger01: They just passed the alitude of our holding, pretty much one thousand feet around me. / Tygrys01: Właśnie przekroczył wysokość naszego holdingu, jakieś tysiąc stóp ode mnie.

Tower: So did you not hear that transmission with him? / Wieża: Nie słyszałeś korespondencji z nim?

Tiger01: No, no transmission from him. / Tygrys01: Nie, żadnej transmisji z nim.

Tower: Roger, report completed. / Wieża: Przyjęte, raport ukończony.

Pilot F-16 pyta kontrolera, czy przestrzeń jest dla niego otwarta. Słyszy, że tak.

Tiger01: And the space open for me now? / Tygrys01: Czy teraz przestrzeń jest dla mnie otwarta?

Tower: That's correct, but below flight level 100. / Wieża: Tak, ale poniżej poziomu lotu 100.

Tiger01: Yes, of course / Tygrys01: Tak, oczywiście.

Pilot wyprowadził kontrolera z błędu

Major Krakowian prosi kontrolera, żeby ten w stu procentach potwierdził mu, że na jego poziomie lotu nie ma innego samolotu. W zamian słyszy informację, że tej przestrzeni jest tylko on, a F-16 jest ponad nim. To kolejny dowód, że kontroler pomylił maszyny. Przekazywał komunikaty do pilota FA-50, a w rzeczywistości rozmawiał z F-16. Z ust pilota z kolei nie padało jasne wywołanie wieży, kwitowane jego kryptonimem "Tiger".

Major "Slab" zorientował się, że otrzymuje błędne informacje i sam wyprowadził kontrolera z błędu. I ponownie zgłosił mu, że FA-50 przeleciał blisko niego. Kontroler podziękował za tę informację.

Tiger01: Confirm 100% there is no other traffic in the area. / Tygrys01: Potwierdź w 100%, że nie ma innego ruchu w tym rejonie.

Tower: Only traffic in the area is you guys, and F- 16 is on flight level 120. / Wieża: Jedyny ruch w tym rejonie to ty i F-16 na poziomie lotu 120.

Tiger01: That was F-16 right now quite asking you about the traffic. / Tygrys01: To F-16 pyta o ruch.

Tower: Tiger1, that's correct. FA-50 is on the airspace now. / Wieża: Tygrys1, potwierdzam. FA-50 jest obecnie w powietrzu.

Tiger01: Okay, but I just told you here that they just passed flight level 100, second ago 1000 feet from me. / Tygrys01: Okej, ale mówię, że przekroczył poziom 100, sekundę temu był 1000 stóp ode mnie.

Tower: Okay, thanks for your information. / Wieża: Okej, dziękuję za informację.

Dopiero chwilę później kontroler zorientował się, że źle prowadzi korespondencję. Po odesłaniu FA-50 do innego rejonu, wydał majorowi Krakowianowi ostateczną informację o czystej przestrzeni powietrznej.

Autorka/Autor: Artur Molęda

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Michałowski/PAP

