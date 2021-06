PiS przypomina takiego szaleńca, który jedzie na autostradzie w przeciwnym kierunku i jeszcze oskarża innych, że to oni się pomylili - powiedział w "Faktach po Faktach" Janusz Lewandowski, europoseł PO. Komentował w ten sposób wtorkowe wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej. - Takie wysłuchania to są kolejne godziny wstydu za rządzących Polską - ocenił. - Polska Kaczyńskiego nie miałaby szans na członkostwo w Unii Europejskiej - dodał.

Lewandowski: kolejne godziny wstydu za rządzących

- Takie wysłuchania to są kolejne godziny wstydu za rządzących Polską - skomentował. - Nie pierwsze i nie ostatnie. To było czwarte wysłuchanie. To samo przeżywamy [wysłuchanie - przyp. red.] na forum Parlamentu Europejskiego, a wcześniej na tym forum było dużo powodów do dumy z naszego kraju - powiedział.