Tylko na Lubelszczyźnie 677 mieszkańców. Specjaliści o fali choroby

Drastycznie rośnie liczba zachorowań na krztusiec w Polsce. Od początku roku do połowy listopada odnotowano ponad 26 tysięcy przypadków tej choroby - wynika z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. To ponad 30 razy więcej niż w ubiegłym roku.

Aktualizowane co dwa tygodnie meldunki epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pokazują utrzymujący się wzrostowy trend zachorowań na krztusiec. W całym 2023 roku odnotowano 927 przypadków, a do połowy października bieżącego roku - 20 677. Według najnowszych danych - od 1 stycznia do 15 listopada - stwierdzono już 26 072 przypadki krztuśca.