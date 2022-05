Odkrywają tajemnice Twierdzy Przemyśl. Zabytki pod tonami gruzu i śmieci

Jeszcze niedawno okoliczni mieszkańcy traktowali to miejsce jak wysypisko odpadów. Wyrzucali śmieci prosto na XIX-wieczne artefakty i te pochodzące z czasów I wojny światowej. Zakończyły się pierwsze wykopaliska w Forcie IX A Przy Krzyżu, będącym częścią Twierdzy Przemyśl. Archeolodzy znaleźli tam między innymi łuski po nabojach, szczątki silnika czy całkiem dobrze zachowany wentylator.

Fort IX A Przy Krzyżu w pobliżu Ujkowic (Podkarpacie) to jedna ze struktur obronnych Twierdzy Przemyśl. Zbudowany został pod koniec XIX wieku. W czasie I wojny światowej, na skutek wysadzenia i ostrzału artyleryjskiego, został doszczętnie zniszczony.

Narzędzia saperskie, łuski, wentylator

Jak poinformował Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, archeolodzy odkryli na terenie fortu kilkadziesiąt przedmiotów. - W jednym z pomieszczeń udało nam się odkryć skład narzędzi saperskich: siedem specjalnych łopat, kilofy, zwoje drutu do budowania przeszkód inżynieryjnych. Większość wystrzelonych łusek artyleryjskich, które znaleźliśmy, była pozgniatane przez wybuchy - wylicza w rozmowie z tvn24.pl przewodniczący związku Mirosław Majkowski.

Jego zdaniem najbardziej sensacyjnym odkryciem jest znalezienie mechanicznego wentylatora, jedynego zachowanego w Twierdzy Przemyśl. - To jest unikat na skalę europejską. Bardzo mało tego typu urządzeń zostało w ogóle wyprodukowanych, a jeszcze mniej zamontowanych. To jest perełka, jeśli chodzi o zabytki inżynieryjne - opisuje Majkowski. Dodaje, że w podkarpackiej fortyfikacji znaleziono niewiele dobrze zachowanych zabytków, tymczasem w odkrytym wentylatorze można nawet znaleźć elementy ruchome.

Wśród znalezisk Majkowski wymienia także elementy tradytora artyleryjskiego, czyli specjalnego rodzaju schronu służącego do ostrzału wroga.

Odnalezione zabytki trafiły do Muzeum Twierdzy Przemyśl, gdzie zostaną skatalogowane i poddane konserwacji.

Dzikie wysypisko w zabytkowym forcie

- Forty od ponad dekady są już zagospodarowane i pilnowane przez nas, udostępniamy je do zwiedzania turystom, a teraz wydobywamy na powierzchnię te zabytki ruchome, które są jeszcze do uratowania - opisuje Mirosław Majkowski. I podaje za przykład ubiegłoroczne prace na Forcie I "Salis-Soglio" w Siedliskach, gdzie udało się wydobyć między innymi dwie armaty z lufami spiżowymi. - To był złoty strzał, znalezisko na skalę światową, ogromna rzadkość - mówi.