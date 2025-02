Tusk o pakcie migracyjnym: Polska nie będzie implementowała

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że "Polska nie będzie implementowała żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów". Przypomniał, że "Polska ma swoje problemy" związane z wojną za naszą granicą i "jest państwem, które wymaga w kwestii migracyjnej pomocy i wsparcia od Unii Europejskiej, a nie jakichkolwiek nowych ciężarów".

Polska wymaga w kwestii migracyjnej pomocy, a nie "nowych ciężarów"

Premier podkreślił, że w jego ocenie są państwa, dla których wiele zapisów paktu migracyjnego "jest bardzo sensownych". - Pamiętajmy, że nasza granica to nie jest jedyny problem migracyjny. Tak naprawdę to, co w Europie budzi, zresztą w Polsce też, tak wiele emocji, to głównie jednak migracja, której główny nurt to Morze Śródziemne z państw północnej Afryki, bezpośrednio do Francji, Belgii, Niemiec, Austrii - wymieniał.