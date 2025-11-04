"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili 'jak podniesiesz łeb, to ci go, odstrzelimy'"

Czarzasty do Ziobry: byłeś w stanie być szefem grupy przestępczej Źródło: x.com/@wlodekczarzasty

Wicemarszałek Sejmu i współlider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty we wtorek opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym zwrócił się do byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Czarzasty do Ziobry: Budapeszt cię nie uratuje

- Pamiętasz, jak o 6 rano wprowadziłeś mi do domu policję? Jak położyłeś na ziemi moją żonę (...), jak wszedłeś do sypialni mojej córki, jak wszedłeś do sypialni mojego syna? Pamiętasz to? Pamiętasz, jak leżałem na podłodze, a ludzie, którzy za twoją wiedzą weszli do mnie do domu, trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: "jak podniesiesz łeb, to ci go, ku***, odstrzelimy"? - pyta Czarzasty na nagraniu.

- Jak ludzie się teraz pytają, czy byłeś w stanie być szefem grupy przestępczej, czy byłeś w stanie wykorzystywać ludzi, to ja ci powiem: byłeś w stanie - kontynuuje.

- Budapeszt cię nie uratuje - podkreśla wicemarszałek Sejmu.

Akcja antyterrorystów w domu Czarzastego

W 2007 roku Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do jego domu oraz do domów jego córki i syna weszły brygady antyterrorystyczne. Jak relacjonował wówczas, kazano mu i jego rodzinie leżeć na podłodze. Jego syna zatrzymano pod zarzutem pomocy zabójcy dwóch osób - Michałowi Gruszczyńskiemu.

Gruszczyński kilka dni wcześniej został zastrzelony na ulicy, przy której mieszkał Czarzasty. Ówczesny rzecznik stołecznej policji przekazał, że podejrzenie nie potwierdziło się, a syn Czarzastego został wkrótce wypuszczony.

Wówczas ministrem sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro.

Rzecznik stołecznej policji Mariusz Sokołowski tłumaczył później w rozmowie z IAR-em (Informacyjna Agencja Radiowa), że policjanci najpierw weszli do mieszkania syna Włodzimierza Czarzastego, ale nie zastali go w domu. W związku z tym przeszukali inne miejsca, w których mógł przebywać. Jak cytował portal bankier.pl, do mieszkania Czarzastego "policjanci wkroczyli bez nakazu prokuratorskiego". Sokołowski mówił, że nakaz przeszukania dotyczył tylko mieszkania syna Czarzastego. "Ponieważ była to sytuacja niecierpiąca zwłoki, policjanci dokonali przeszukań dalszych mieszkań na podstawie legitymacji służbowych. Potem te przeszukania również zostały zatwierdzone przez prokuraturę" - opisywał bankier.pl, powołując się na rozmowę IAR-u.

Wniosek prokuratury wobec Ziobry

Prokuratura Krajowa poinformowała we wtorek, 28 października, o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 26 przestępstw" przez Zbigniewa Ziobrę. Chodzi między innymi o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w czasie, kiedy poseł PiS stał na czele resortu sprawiedliwości w latach 2015-2023. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie Ziobrze immunitetu i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Wniosek w czwartek rozpatrzy najpierw sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich, która następnie przekaże swoją opinię Sejmowi.

