Szkolenia w firmie Mejzy

Trzech współpracowników Mejzy z zarzutami

"Wystarczy mi wstydu, gdy ktoś mnie kojarzy z Łukaszem"

Były asystent opowiadał, że przez długi czas "za ułamek minimalnej krajowej, a przez pierwsze kilkanaście miesięcy za równe zero i benefity pracownicze typu kebab na mieście, sprzątałem mu mieszkanie, woziłem z imprezy na imprezę i znosiłem autorytarny styl zarządzania oraz wiele mało śmiesznych, ćwierćinteligenckich żartów, bo jak wielu innych uwierzyłem mu w to, że przy nim odniosę sukces".

Dodał, że jego zarzuty "dotyczą korzyści odniesionych przez pana Mejzę", a nie przez niego samego. "Wyszedłbym lepiej, pracując w kebabie. Przynajmniej nie miałbym zarzutów. A jego to nie interesuje. Uważam się za uczciwą osobę i jeśli będzie taka potrzeba, to będę próbował to udowodnić" - mówi były asystent w rozmowie z WP.

"Niedawno dowiedziałem się, że on skleił sobie kolejną grupę młodych chłopaków po technikum. Opowiada im bajki o świetlanej przyszłości, a oni przychodzą do jego biura i pracują. Mam nadzieję, że przejrzą na oczy szybciej, niż my to zrobiliśmy" - zdradził mężczyzna.