"Manowska fałszuje dokumenty. Czuję się zażenowany, że wypowiadam te słowa"

W czwartek w Trybunale Stanu na posiedzeniu niejawnym zebrało się trzech sędziów, którzy wrócili do rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Postępowanie zostało umorzone. Część sędziów TS uważa, że obrady były bezprawne.

Prokuratura chciała Manowskiej przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium SN, a także niedopełnienia obowiązków w związku - po pierwsze - z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu oraz - po drugie - z zaniechaniem wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu w Olsztynie, odnoszącego się do sędziego Pawła Juszczyszyna.

Dubois: to posiedzenie niejawne było chyba ze wstydu

Decyzję Trybunału Stanu komentowali w "Tak jest" w TVN24 doktor habilitowany Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego, były prezes tego sądu, kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz mecenas Jacek Dubois, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, jeden z wykluczonych członków tego gremium.

Dubois mówił, że "Trybunał Stanu w sprawie uchylenia immunitetu obraduje w pełnym składzie i jawnie". - Więc jeżeli mówimy o jakimś posiedzeniu niejawnym, to chyba ze wstydu, z powodu naruszenia prawa panowie się zamknęli za śluzą, żeby ukryć to, co robią. To, co się wydarzyło, nie ma żadnego znaczenia prawnego, bo w trybie uchylenia immunitetu ustawa w ogóle nie przewiduje składu trójkowego - dowodził mecenas.

- Mamy do czynienia z towarzyskim spotkaniem, które zostało zakończone jakimś dokumentem, który nie ma żadnej mocy prawnej. W kwestii immunitetu Trybunał Stanu może orzec w pełnym składzie i jestem głęboko przekonany, że tak się stanie - ocenił.

Dubois był także pytany o to, czy czwartkowa decyzja kwestionowanego składu Trybunału Stanu zamyka sprawę. - Jestem od 40 lat adwokatem i ja nie znam słowa "nie można nic zrobić". Zawsze można zrobić. Można przegrać bitwę, (ale - red.) zawsze można wygrać wojnę i tę wojnę prawo i Trybunał Stanu wygra - skwitował.

"Osoby kierujące Trybunałem Stanu próbują sparaliżować działania"

Dubois dodał, że "trudno mówić o przegranej w momencie, kiedy (...) spotyka się grono osób, które nie ma żadnego uprawnienia do wydania jakiegoś orzeczenia".

- Osoby kierujące Trybunałem Stanu próbują sparaliżować działania tego organu i robią to w jednym konkretnym celu: żeby nie można było skonfrontować pani Manowskiej z wymiarem sprawiedliwości. Pan (Piotr, wiceprzewodniczący TS - red.) Andrzejewski zajmuje się w tej chwili ochroną swojej politycznej koleżanki - powiedział.

Dodał, że jego zdaniem takie działania "naruszają prawo", między innymi przez to, że "doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego". Chodzi o awanturę podczas posiedzenia Trybunału Stanu z 3 września, kiedy to sędzia Andrzejewski, opuszczając salę, popchnął siedzenie, na którym siedział jeden z sędziów.

- Jako członkowie trybunału zdecydowaliśmy się o tym powiadomić ministra (sprawiedliwości - red.), prokuratora generalnego licząc, że państwo zainterweniuje w obronie organu konstytucyjnego - powiedział.

Dubois: w sprawie tego, co się dzieje w Trybunale Stanu, zwróciliśmy się do resortów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Źródło: TVN24

"Chuligańska awantura"

Dodał, że wykluczeni członkowie Trybunału Stanu zwrócili się też do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby bezpieczeństwo członków Trybunału Stanu było zapewnione - wskazywał.

- Mamy do czynienia z chuligańską awanturą, gdzie wiceprzewodniczący grozi wszczęciem postępowań, próbując wymóc na członkach Trybunału Stanu określone zachowania, (...) następuje agresja fizyczna jednego z kolegów - wskazywał Dubois.

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu precyzował, że interwencja w MSWiA ma polegać na tym, że resort ma określić "w jakim sposób muszą pracować członkowie organu konstytucyjnego". - My nie mamy narzędzi, żeby się bronić, a chcemy utrzymać powagę tej instytucji, którą skutecznie w tej chwili kilka osób próbuje skompromitować - dodał.

"Jako sędzia Sądu Najwyższego stwierdzam..."

Sędzia Prusinowski mówił, że jest poszkodowanym w jednej ze spraw, za którą do odpowiedzialności chciała pociągnąć Manowską prokuratura. - Jako sędzia, jako członek Kolegium Sądu Najwyższego, którego głos został przez panią Manowską potraktowany inaczej niż była moja wola, co poświadczyła w dokumentach, stwierdzając nieprawdę - powiedział. W sprawie, o której mówi Prusinowski, śledczy stoją na stanowisku, że Manowska przekroczyła uprawnienia w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum.

- Dzisiaj tu na antenie, jako sędzia Sądu Najwyższego stwierdzam, że pani Małgorzata Manowska fałszuje dokumenty. Czuję się w jakimś sensie zażenowany, że wypowiadam tego typu słowa - mówił dalej sędzia.

- Przyznam się, że nie za bardzo obawiam się jakiegokolwiek pozwu z jej strony, bo zresztą nawet gdyby taki pozew wpłynął, to miałbym przynajmniej pole, w którym mógłbym to wykazać i jej to udowodnić, bo to bardzo proste, (żeby to - red.) udowodnić - dodał Prusinowski.

