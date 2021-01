"Nie będę oceniał projektu prezydenckiego ani pozytywnie, ani negatywnie"

Mocną stroną projektu prezydenckiego w momencie zgłoszenia było to, że odpowiadał na określone zapotrzebowanie społeczne - powiedział poseł PiS Marek Ast, szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Jego zdaniem wobec fali protestów po październikowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym aborcję "propozycja legislacyjna mogła te nastroje wzmożenia, wzburzenia złagodzić i w tym sensie projekt swoją rolę spełnił". Prezydent Andrzej Duda zaproponował wówczas, by aborcja była dopuszczalna w przypadku wad letalnych płodu.

W środę późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczący aborcji . Wcześniej tego dnia opublikowano uzasadnienie od orzeczenia. TK orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Ast: być może publikacja orzeczenia TK i uzasadnienia jakoś prace przyspieszy

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości mówił w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że "te emocje, które w wyniku rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziły do protestów, uzasadniały to, aby orzeczenie ukazało się równolegle z uzasadnieniem, ponieważ uzasadnienie wskazuje też kierunki interpretacji tego rozstrzygnięcia".

Ast był pytany, kiedy połączone komisje zdrowia oraz sprawiedliwości i praw człowieka zajmą się prezydenckim projektem w sprawie aborcji. Andrzej Duda złożył pod koniec października projekt ustawy, zgodnie z którym przesłanką do legalnej aborcji byłyby wady letalne płodu . Według prezydenta, zmiany w projekcie zagwarantują, że w prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży.

Poseł PiS ocenił, że "być może publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i uzasadnienia jakoś prace przyspieszy". Jak wskazywał, termin posiedzenia nie jest znany, bo nie wyznaczają go obecnie szefowie komisji, ale marszałek Sejmu Elżbieta Witek i to ją o to trzeba pytać. Przypomniał też, że przewodniczący komisji Tomasz Latos zwracał się o dodatkowe opinie w zakresie przedłożenia prezydenckiego.