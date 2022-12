31. urodziny Radia Maryja. Kilka tysięcy wiernych, politycy PiS i list od prezesa

List od prezesa

"Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar, jakim dla milionów wiernych są Radio Maryja oraz inne wspaniałe przedsięwzięcia rozwijane po auspicjami czcigodnego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i toruńskich ojców redemptorystów. Wielkość i rozległość tego dzieła — by wymienić: Telewizję Trwam, "Nasz Dziennik", Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, liczne fundacje i wspólnoty czy niedawno oddana do użytku ciepłownia geotermalna - wzbudza podziw" - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński , który do Torunia nie przyjechał. Jego list podczas uroczystości w Toruniu odczytał wicepremier Błaszczak.

"Bóg zapłać, szanowni państwo, za to, że jesteście, że tworzycie tę wspaniałą wspólnotę serc, za to, że wierni Panu Bogu i ojczyźnie pięknie zaznaczacie swoją obecność w polskim życiu duchowym, społecznym i politycznym. Bóg zapłać również za państwa jakże dobitnie wyrażaną niezgodę na to, co złe w przestrzeni publicznej, na to, co godzi w naszą wiarę, co szkodzi interesom naszej ojczyzny, co jest wymierzone w polską rację stanu, co kwestionuje polskość i ten szczególny związek dziejowy chrześcijaństwa i państwa polskiego" - napisał Kaczyński.