Wiceminister oskarżył go o wulgarny gest. Zimoch: żądam przeprosin w telewizji i wpłaty na fundację

Poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch domaga się od wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego przeprosin w telewizji i wpłaty na fundację Drużyna Szpiku. To odpowiedź na oskarżenia o rzekomy wulgarny gest, który - zdaniem Jabłońskiego - Zimoch wykonał na posiedzeniu Sejmu. - Ja go przeprosiłem i podtrzymuję te przeprosiny - skomentował Jabłoński, odnosząc się do swojego wpisu w mediach społecznościowych.

Wiceminister spraw zagranicznych z PiS Paweł Jabłoński zarzucił posłowi Polski 2050 Tomaszowi Zimochowi, że ten podczas obrad Sejmu wykonał wulgarny gest i pokazał w studiu Polsat News wydrukowane zdjęcie przedstawiające Zimocha z wysuniętym środkowym palcem. Oskarżał posła, że "pokazał ten gest wszystkim Polakom".

Tomasz Zimoch w czasie przedstawiania jego kandydatury na członka KRS TVN24

- Jak pan mnie trochę pozna, poobserwuje także w sali sejmowej, to pan będzie wiedział, że ja często mam takie "dłoniozachowania", że podpieram twarz i tak dalej - odpowiedział mu Zimoch. Na nagraniach z kamer sejmowych widać, że Zimoch drapał się środkowym palcem po brodzie. Kilkanaście sekund później robił to samo palcem wskazującym. Poseł zapowiedział, że Jabłoński "dostanie pismo" od jego pełnomocnika. Wiceminister przeprosił później Zimocha w mediach społecznościowych.

Zimoch: złożyłem dwa pisma

W czwartek Zimoch wystąpił na konferencji prasowej w Sejmie. - Złożyłem dzisiaj w Sejmie dwa pisma. Jedno dotrze do klubu Prawa i Sprawiedliwości, to jest wezwanie, jednocześnie pismo przedprocesowe. Drugie pismo składam do Komisji Etyki - poinformował.

Stwierdził, że "pan poseł Paweł Jabłoński naruszył zasady dobrego obyczaju". - Domagam się w tym piśmie od pana posła złożenia oświadczenia, które będzie opublikowane w telewizji Polsat przed głównym wydaniem "Wydarzeń".

Oświadczenie ma mieć następującą treść:

Ja, poseł Paweł Jabłoński, przepraszam pana posła Tomasza Zimocha za to, że w dniu 14 listopada podczas programu Debata Dnia emitowanego w Polsat News rozpowszechniłem nieprawdziwą informację, jakoby pan poseł Tomasz Zimoch podczas posiedzenia Sejmu w dniu 14 listopada wykonał wulgarny gest w kierunku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, czym bezprawnie naruszyłem dobra osobiste posła Tomasza Zimocha w postaci dobrego imienia, godności oraz czci.

- Jednocześnie żądam od pana posła zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny, dokładnie na fundację imienia Anny Wierskiej - Drużyna Szpiku - dodał.

Jabłoński: już przeprosiłem i podtrzymuję te przeprosiny

Paweł Jabłoński stwierdził w rozmowie z PAP, że już przeprosił Zimocha. - Ja go przeprosiłem i podtrzymuję te przeprosiny. W tej chwili muszę zapoznać się z tym, co powiedział i jeśli uznam, że jest to niezbędne, to będę to później komentował - powiedział wiceszef MSZ.

Autor:ads/ft

Źródło: TVN24