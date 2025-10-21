Tomasz Siemoniak w "Kropce nad i" o "nowym typie agenta". "Nigdy się o nich nie upomną"

Tomasz Siemoniak o "nowym typie agentów" działających na zlecenie Rosji Źródło: TVN24

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami w ostatnich dniach zatrzymała osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak uzupełnił, że sprawy dotyczą m.in. "prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej".

Siemoniak: nieakceptowalne działanie ze strony Rosji

W "Kropce nad i" w TVN24 Siemoniak mówił, że "za tym stoi obce państwo". - Zagrożenie polega na tym, że przypadek po przypadku, gdy je śledzimy od stycznia ubiegłego roku (...), to jest zlecenie rosyjskich służb - zaznaczył.

Podkreślił też, że po pewnego rodzaju pauzie, "rosyjskie służby wróciły do bardzo intensywnego, groźnego dla nas działania".

Koordynator służb specjalnych powiedział, że mamy do czynienia z "rodzajem nowego typu agenta, agenta jednorazowego". - Za relatywnie nieduże kwoty podejmują się różnych zadań. Potem nikt o nich się nie upomina. Te osoby nigdy w życiu nie będą wymieniane, nigdy służby rosyjskie się o nich nie upomną - dodał.

- Jest to absolutnie nieakceptowalne działanie ze strony Rosji. (...) Rosja zleca z całą świadomością tego typu działania - podkreślił Siemoniak.

Dopytywany o reakcję Polski na rosyjskie działania, gość TVN24 poinformował, że rozmawiał o tym z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Przypomniał też, że po innych aktach dywersji zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce i zapewnił, że "jakaś forma reakcji będzie".

Siemoniak powiedział, że internetowe komunikatory "dają ogromne pole działania" dywersantom i ich zleceniodawcom. - Sprawcy często nie wiedzą, kto personalnie, z nazwiska jest tym zlecającym - tłumaczył.

Podkreślił, że "jednorazowi agenci to z punktu widzenia wszystkich służb świata najtrudniejszy rodzaj agenta", ponieważ "nie mają żadnej przeszłości i nie wiedzą jakiej całości ogniwem są".

"Stała melodia rosyjskich służb"

Siemoniak zaznaczył, że "cały czas jesteśmy zagrożeni", ponieważ jesteśmy państwem, które "przez swoją politykę wspierania Ukrainy i obecność na Zachodzie jest na stałym celowniku Rosji". - I ci łapani przez ABW jednorazowi agenci są tylko takimi pionkami w rosyjskiej grze - mówił.

Koordynator służb specjalnych tłumaczył też, że rosyjskie służby "szczególnie interesuje rozpoznanie transportów z Polski na Ukrainę". - To jest stała melodia rosyjskich służb - dodał.

- Cała infrastruktura kolejowa i infrastruktura pomocy dla Ukrainy jest ogromnym przedmiotem zainteresowania rosyjskich służb - wyjaśnił. Siemoniak wskazał również, że Rosjanom zależy na rozpoznaniu "infrastruktury krytycznej, w tym obiektów wojskowych".

Przypomniał też o aktach dywersyjnych, takie jak podpalenie w centrum handlowym Marywilska w Warszawie. - Dochodziliśmy długo tutaj do prawdy, bo wydawało się, że to jest wręcz niemożliwe, żeby tego rodzaju operacje Rosjanie zlecili w Warszawie, w środku Polski - mówił Siemoniak.

