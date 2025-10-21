Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tomasz Siemoniak w "Kropce nad i" o "nowym typie agenta". "Nigdy się o nich nie upomną"

Tomasz Siemoniak
Tomasz Siemoniak o "nowym typie agentów" działających na zlecenie Rosji
Źródło: TVN24
Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w "Kropce nad i" w TVN24 powiedział, że Polska mierzy się z działaniami "jednorazowych agentów", którzy godzą się działać na rzecz Rosji za "relatywnie nieduże kwoty". Zapewnił, że rosyjskie działania spotkają się z reakcją.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami w ostatnich dniach zatrzymała osiem osób podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak uzupełnił, że sprawy dotyczą m.in. "prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód

Mieli przygotowywać akty dywersji. Premier: ślady prowadzą na wschód

Gawkowski: wojna z Rosją trwa w cyberprzestrzeni codziennie

Gawkowski: wojna z Rosją trwa w cyberprzestrzeni codziennie

Siemoniak: nieakceptowalne działanie ze strony Rosji

W "Kropce nad i" w TVN24 Siemoniak mówił, że "za tym stoi obce państwo". - Zagrożenie polega na tym, że przypadek po przypadku, gdy je śledzimy od stycznia ubiegłego roku (...), to jest zlecenie rosyjskich służb - zaznaczył.

Podkreślił też, że po pewnego rodzaju pauzie, "rosyjskie służby wróciły do bardzo intensywnego, groźnego dla nas działania".

Koordynator służb specjalnych powiedział, że mamy do czynienia z "rodzajem nowego typu agenta, agenta jednorazowego". - Za relatywnie nieduże kwoty podejmują się różnych zadań. Potem nikt o nich się nie upomina. Te osoby nigdy w życiu nie będą wymieniane, nigdy służby rosyjskie się o nich nie upomną - dodał.

- Jest to absolutnie nieakceptowalne działanie ze strony Rosji. (...) Rosja zleca z całą świadomością tego typu działania - podkreślił Siemoniak.

Siemoniak: będzie reakcja na rosyjskie próby dywersji w Polsce
Źródło: TVN24

Dopytywany o reakcję Polski na rosyjskie działania, gość TVN24 poinformował, że rozmawiał o tym z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Przypomniał też, że po innych aktach dywersji zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce i zapewnił, że "jakaś forma reakcji będzie".

Siemoniak powiedział, że internetowe komunikatory "dają ogromne pole działania" dywersantom i ich zleceniodawcom. - Sprawcy często nie wiedzą, kto personalnie, z nazwiska jest tym zlecającym - tłumaczył.

Podkreślił, że "jednorazowi agenci to z punktu widzenia wszystkich służb świata najtrudniejszy rodzaj agenta", ponieważ "nie mają żadnej przeszłości i nie wiedzą jakiej całości ogniwem są".

"Stała melodia rosyjskich służb"

Siemoniak zaznaczył, że "cały czas jesteśmy zagrożeni", ponieważ jesteśmy państwem, które "przez swoją politykę wspierania Ukrainy i obecność na Zachodzie jest na stałym celowniku Rosji". - I ci łapani przez ABW jednorazowi agenci są tylko takimi pionkami w rosyjskiej grze - mówił.

Koordynator służb specjalnych tłumaczył też, że rosyjskie służby "szczególnie interesuje rozpoznanie transportów z Polski na Ukrainę". - To jest stała melodia rosyjskich służb - dodał.

- Cała infrastruktura kolejowa i infrastruktura pomocy dla Ukrainy jest ogromnym przedmiotem zainteresowania rosyjskich służb - wyjaśnił. Siemoniak wskazał również, że Rosjanom zależy na rozpoznaniu "infrastruktury krytycznej, w tym obiektów wojskowych".

Przypomniał też o aktach dywersyjnych, takie jak podpalenie w centrum handlowym Marywilska w Warszawie. - Dochodziliśmy długo tutaj do prawdy, bo wydawało się, że to jest wręcz niemożliwe, żeby tego rodzaju operacje Rosjanie zlecili w Warszawie, w środku Polski - mówił Siemoniak.

OGLĄDAJ: Tomasz Siemoniak
pc

Tomasz Siemoniak

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz SiemoniakKropka nad iABWRosjaStosunki Rosja - Polska
Czytaj także:
Donald Trump
Putin żądał, a Trump naciskał na Zełenskiego. Kolejne źródła potwierdzają
Świat
imageTitle
Rywala z pierwszej dziesiątki Majchrzak miał na widelcu
EUROSPORT
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
METEO
imageTitle
Sześć goli i nokaut Barcelony w Lidze Mistrzów. Fermin zachwycił
EUROSPORT
21 1700 dns cl-0003
"Wiele rynków nam tego zazdrości"
BIZNES
GettyImages-2242416741
FC Barcelona - Olympiakos (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
METEO
imageTitle
Gdzie oglądać NBA w Polsce? Plan transmisji w Eurosporcie w październiku i listopadzie
EUROSPORT
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
Pięć fortepianów, 15 minut. "Każdy walczy o lewą stronę"
Fakty+
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz z prośbą do Tuska. "Jestem do dyspozycji"
Polska
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska
Odwołanie odrzucone, wiceprezydent Wrocławia usunięta z Platformy
Wrocław
Jeremy Strong wcieli się w dojrzałego Marka Zuckerberga
To on zagra Marka Zuckerberga w nowym filmie o Facebooku
Kultura i styl
Jan Paweł II i Anna-Teresa Tymieniecka
Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby
Szymon Żyśko
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce"
Zderzenie kilku aut na krajowej "jedynce". Są poszkodowani
Katowice
Życie wraca do miasta Gaza
"System się załamał". Wracają do domów, których już nie ma
Świat
imageTitle
"Huśtawka emocji, wyczerpanie psychiczne". Fręch mówi pas
EUROSPORT
shutterstock_2249385239
Niepokojący trend w polskich firmach. Dotyczy wszystkich sektorów
BIZNES
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
METEO
imageTitle
Ważny ruch Bayernu. "Przywrócił radość z gry"
EUROSPORT
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
WARSZAWA
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w opuszczonym budynku. Nie wiedzą, kto to
Rzeszów
Zaginął 55-letni Grzegorz Samoder z Nowego Sącza
Przesłał rodzinie zdjęcie ze szczytu i zaginął
Kraków
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Plan na zakończenie wojny. Media: Europa i Ukraina przygotowują 12 punktów
Świat
imageTitle
Przykra niespodzianka pod prysznicem. Arsenal przeprasza Atletico
EUROSPORT
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki
FAŁSZBogucki: kancelaria prezydenta "najbardziej oszczędna" i zatrudnia najmniej? Nie
Gabriela Sieczkowska
Galerie d'Apollon w Luwrze
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone
BIZNES
Uratowany pies
Pies wpadł do głębokiego, niezabezpieczonego szybu
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica