Bodnar o wyroku w sprawie Komendy: sąd wysoko wycenił wolność obywatela, ustanowił standard

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar skomentował decyzję sądu, który przyznał Tomaszowi Komendzie łącznie blisko 13 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia. - To jest absolutnie rekordowe zadośćuczynienie. Sąd bardzo wysoko wycenił wolność obywatela i bardzo się z tego cieszę - powiedział RPO.

Bodnar: bardzo się cieszę, że sąd tak wysoko wycenił wolność obywatela

- To jest absolutnie rekordowe zadośćuczynienie i odszkodowanie. Komenda żądał po milion złotych za każdy rok pozbawienia wolności, czyli 18 milionów złotych tytułem zadośćuczynienia i ponad 800 tysięcy złotych tytułem odszkodowania za różne straty. Jeśli sąd zdecydował się na tak wysokie zadośćuczynienie, to znaczy, że ustanowił pewien standard - powiedział Bodnar, pytany przez dziennikarzy o ten wyrok.

Jak mówił RPO, "do tej pory te odszkodowania i zadośćuczynienia sięgały kilku milionów złotych i jeszcze nigdy tak wysokie się nie pojawiło w historii Polski".

Jest to - dodał - "świadectwem kilku rzeczy". - Po pierwsze tego, że sąd bardzo wysoko wycenił wolność obywatela i bardzo się cieszę, że tak wysoko wycenił, bo to nie będzie dotyczyło tylko Komendy, ale także innych osób w Polsce - ocenił rzecznik.

Jak zaznaczył Bodnar, "do tej pory łączna wysokość wszystkich zadośćuczynień i odszkodowań z tytułu pozbawienia wolności w całym kraju nie przekraczała 20 milionów złotych". - A tu w jednej sprawie mamy tak ogromną kwotę - podkreślił.

"Uważam, że należy zreformować cały system"

- Po drugie uważam, że należy zreformować cały system (...). W takich sprawach, jak ktoś dochodzi odszkodowania czy zadośćuczynienia, to my nie mamy nawet obowiązkowej pomocy prawnej - mówił RPO. Wskazał, że obecnie osoba domagająca się takiego zadośćuczynienia, "musi szukać adwokata na rynku, a nie jest tak, że państwo mu go zapewnia".