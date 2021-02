Leszczyna: prezes IPN powinien być natychmiast zdymisjonowany, to kwestia fundamentalna

Postulaty dymisji prezesa IPN Jarosława Szarka są całkowicie niezasadne, mają raczej charakter publicystyczny - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń (PiS). - To nie jest kwestia publicystyczna, to jest kwestia fundamentalna - odpowiedziała mu posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Politycy komentowali sprawę Tomasza Greniucha.

"Tomasz Greniuch powinien puknąć się w głowę za te gesty hajlowania"

"Prezes IPN powinien być natchmiast zdymisjonowany"

- Nie rozumiem pana ministra Sobonia, który rozumie, że ktoś w młodości mógł być faszystą. Panie ministrze, jeśli ktoś ma faszystowskie poglądy, jeśli ktoś mówi "Heil Hitler" tu w Polsce, nad Wisłą, to nie zasługuje w ogóle na to, żeby istnieć w przestrzeni publicznej - mówiła do polityka PiS.

- Oczywiście, że prezes IPN powinien być natychmiast zdymisjonowany, bo to nie jest kwestia publicystyczna, to jest kwestia fundamentalna - powiedziała. - Tak się fundamentalnie różnimy, Koalicja Obywatelska, opozycja demokratyczna od was, którzy romansujecie z neonazistowskimi ruchami. Ciągle maszerujecie z nimi w marszach nienawiści, które nazwaliście sobie marszami niepodległości - dodała. - To jest wstrętne. O tym mówią ludzie, którzy przeszli Auschwitz, obóz w Oświęcimiu i mówią wam: Opanujcie się, bo Oświęcim nie spada z nieba.