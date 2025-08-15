W czwartek kibole izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji wywiesili transparent, na którym napisano w języku angielskim: "Mordercy od 1939 roku". Skomentował to dzień później na platformie X Tom Rose, który oświadczył, że "jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jest całkowicie wściekły - zniesmaczony, oburzony i zawstydzony - godnym potępienia spektaklem antypolskiej nienawiści wystawionym wczoraj przez 'kibiców' Maccabi Hajfa".
Rose został nominowany na ambasadora USA w Polsce w lutym tego roku przed Donalda Trumpa.
"To nie było zwyczajne chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej. To był amoralny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze pomówienie o mord rytualny przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski - są zdrajcami własnego narodu" - ocenił.
Zdaniem Rose'a "w świecie, w którym roi się już od prawdziwych wrogów Izraela, ci godni pogardy tchórze pracują nad tym, by stworzyć (ich - red.) jeszcze więcej". Zaapelował również o "wydalenie ich spośród nich", a we wpisie oznaczył szefa MSZ Radosława Sikorskiego, premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego.
W lipcu Rose wystąpił przed senacką komisją spraw zagranicznych w ramach wysłuchania przed zatwierdzeniem jego nominacji przez tę Izbę Kongresu. W swoich wypowiedziach konserwatywny publicysta mówił o Polsce w samych superlatywach, przedstawiając ją jako wzorowego sojusznika Ameryki, europejskiego lidera pod względem obronności, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa.
Fala krytyki po incydencie z izraelskimi kibicami
Czwartkowe wydarzenia z udziałem kibiców izraelskiego klubu zostały szeroko skrytykowane przez instytucje i polityków. Komentował je między innymi polski resort spraw zagranicznych. "MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę" - czytamy.
Ambasada Izraela w Polsce określiła incydent z banerem jako "ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa", które "nie odzwierciedla ducha większości izraelskich kibiców".
Autorka/Autor: kgr/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Forum