Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To nie było zwyczajne chuligaństwo"

Thomas Rose
Fala krytyki po incydencie z kibicami izraelskiego klubu Maccabi Hajfa
Źródło: TVN24
Jestem wściekły z powodu godnego potępienia pokazu antypolskiej nienawiści wystawionego przez "kibiców" Maccabi Hajfa - napisał kandydat na ambasadora USA w Polsce Tom Rose.

W czwartek kibole izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji wywiesili transparent, na którym napisano w języku angielskim: "Mordercy od 1939 roku". Skomentował to dzień później na platformie X Tom Rose, który oświadczył, że "jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jest całkowicie wściekły - zniesmaczony, oburzony i zawstydzony - godnym potępienia spektaklem antypolskiej nienawiści wystawionym wczoraj przez 'kibiców' Maccabi Hajfa".

Rose został nominowany na ambasadora USA w Polsce w lutym tego roku przed Donalda Trumpa.

"To nie było zwyczajne chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej. To był amoralny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze pomówienie o mord rytualny przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski - są zdrajcami własnego narodu" - ocenił.

Zdaniem Rose'a "w świecie, w którym roi się już od prawdziwych wrogów Izraela, ci godni pogardy tchórze pracują nad tym, by stworzyć (ich - red.) jeszcze więcej". Zaapelował również o "wydalenie ich spośród nich", a we wpisie oznaczył szefa MSZ Radosława Sikorskiego, premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego.

W lipcu Rose wystąpił przed senacką komisją spraw zagranicznych w ramach wysłuchania przed zatwierdzeniem jego nominacji przez tę Izbę Kongresu. W swoich wypowiedziach konserwatywny publicysta mówił o Polsce w samych superlatywach, przedstawiając ją jako wzorowego sojusznika Ameryki, europejskiego lidera pod względem obronności, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa.

Fala krytyki po incydencie z izraelskimi kibicami

Czwartkowe wydarzenia z udziałem kibiców izraelskiego klubu zostały szeroko skrytykowane przez instytucje i polityków. Komentował je między innymi polski resort spraw zagranicznych. "MSZ stanowczo potępia zachowanie części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa - Raków Częstochowa. Dyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ rozmawiał dziś w tej sprawie z Ambasadorem Izraela Ya’akovem Finkelsteinem. Przekazał Panu Ambasadorowi wyrazy najwyższego oburzenia z powodu skandalicznej treści wywieszonego przez izraelskich kibiców transparentu, dziękując jednocześnie za jego jednoznaczne potępienie przez Ambasadę" - czytamy.

"Niezwłocznie podejmiemy kroki". Fala oburzenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niezwłocznie podejmiemy kroki". Fala oburzenia

Ambasada Izraela w Polsce określiła incydent z banerem jako "ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa", które "nie odzwierciedla ducha większości izraelskich kibiców".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
15 2055 s1 cl-0004

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

15 2055 s1 cl-0004
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Forum

Udostępnij:
TAGI:
IzraelKibicePiłka nożnaWęgry
Czytaj także:
Putin i Trump uścisnęli sobie dłonie
Uścisk dłoni na płycie. Odjazd limuzyną Trumpa
RELACJA
Pożary w Portugalii
Nie radzą sobie z szalejącym żywiołem. Proszą o pomoc inne kraje
METEO
imageTitle
Sabalenka pokonana w hicie. Świątek poznała rywalkę
EUROSPORT
Sztokholm latem
Niecodzienny apel do mieszkańców Sztokholmu
METEO
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
WARSZAWA
Nocne opady deszczu latem
Nocą możliwe są słabe opady
METEO
Wołodymyr Zełenski
Niebezpieczny "sygnał" dla Putina i "plan B" Zełenskiego
Świat
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
WARSZAWA
Wypadek w Woli Łagowskiej
Wyjechał na drogę, zderzył się z autem. 72-latek nie żyje
Kielce
imageTitle
Izraelskie media: transparent o mordercach odpowiedzią na baner Polaków
EUROSPORT
Alaksander Łukaszenko
Trump o rozmowie z Łukaszenką
Świat
imageTitle
Świątek wyrównała rachunki z Rosjanką
EUROSPORT
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
WARSZAWA
Huragan Erin na zdjęciu satelitarnym
Jest pierwszy huragan na Atlantyku w tym roku
METEO
Lotnisko w Anchorage
Ile potrwa spotkanie? Rzecznik Kremla zabrał głos
Świat
Rakieta firmy LandSpace
"Anomalia" chińskiej rakiety
METEO
imageTitle
Zatrzymał czarnego konia. Robertson w finale
EUROSPORT
lavrov
Ławrow na Alasce w zaskakującym swetrze
Świat
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
WARSZAWA
Paralotniarz spadł do wody (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek paralotniarza, trafił do szpitala
Opole
niedzwiedz shutterstock_1574026306
Niedźwiedź zaatakował mężczyznę z psem na spacerze
METEO
Zbiornik retencyjny w Skrzyszowie
Szukali 53-latka, który chciał przepłynąć zbiornik. Znaleźli ciało
Kraków
Iga Świątek gra mecz 1/4 finału w Cincinnati
Świątek - Kalinska [RELACJA]
EUROSPORT
Riazan
Eksplozja i pożar w rosyjskiej fabryce amunicji. Wiele ofiar
Świat
imageTitle
Jest reakcja UEFA. Nie tylko Maccabi ma problemy
EUROSPORT
Służby uratowały mężczyznę, który przez dwa dni był uwięziony za wodospadem
Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni
METEO
Niedźwiedź brunatny
Postrzelony niedźwiedź konał kilka dni
Rzeszów
shutterstock_2651400999_huge
Utrudnienia dla podróżujących do Hiszpanii. Strajk personelu Ryanaira
BIZNES
imageTitle
Czołowy sędzia nagle kończy karierę. "Wypadek powoduje duży dyskomfort"
EUROSPORT
Wspólne ćwiczenia sił NATO (zdjęcie ilustracyjne)
"Putin nie chce wojny z NATO, bo przegrałby ją"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica