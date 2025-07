To lek, który "daje nadzieję". Trafił na listę refundacyjną

Nowy lek wprowadzony do refundacji daje "nadzieję na dłuższe życie" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Elżbieta Michałkiewicz z Zamościa walczy z rakiem pęcherza moczowego - codziennie musi przyjmować wiele leków, ale po ten najważniejszy w postaci wlewu jeździ do Warszawy. To ostatnia deska ratunku, kiedy pojawiają się przerzuty w drogach moczowych. - Nowy lek, który został wprowadzony do refundacji, dał on nadzieję na dłuższe życie. Dlatego, że jest to lek celowany - mówi.

Lek celowany został dobrany do konkretnej pacjentki - dociera do komórki rakowej i się do niej przykleja, a druga jego część wnika do środka. - Tam uwalnia drugi komponent, czyli cytostatyk, który od środka niszczy nowotwór - tłumaczy onkolog kliniczny prof. Jakub Żołnierek.

Drugi lek działa na konkretne uszkodzone geny, hamuje określone białka we wnętrzu komórki nowotworowej, które z kolei hamują namnażanie się komórek, czyli tworzenie przerzutów.

Znaczące wydłużenie życia pacjenta

Każdego roku w Polsce nowotwór dróg moczowych diagnozowany jest u ośmiu tysięcy pacjentów - u większości z nich z czasem pojawiają się przerzuty i to one dla lekarzy były największym wyzwaniem.

Leki, które trafiły do refundacji znacznie sytuację poprawiają. Prof. Jakub Żołnierek zwraca uwagę, że pacjent bez tych leków przeżywał około roku, a teraz ma szansę przeżyć "dwa lata i więcej". - To znaczące wydłużenie czasu - twierdzi.

Na tym polega postęp w onkologii. Nowoczesne leki nie dokonują cudów, po prostu wydłużają pacjentom życie.