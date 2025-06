"To był przedmiot rozmowy przez godzinę". Czarzasty o kulisach spotkania liderów

Czarzasty o ustaleniach liderów koalicji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W poniedziałek wieczorem odbyło się kolejne spotkanie liderów koalicji z udziałem Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołowni (Polska 2050 - Trzecia Droga), wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica) oraz wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL - TD). Do rozmów doszło na dwa dni przed planowanym głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu Tuska. W środę premier ma wygłosić w Sejmie exposé.

Czarzasty o ustaleniach liderów koalicji

Więcej o poniedziałkowym spotkaniu Włodzimierz Czarzasty mówił w "Kropce nad i" w TVN24.

- Po pierwsze, przedyskutowaliśmy to, co będzie się działo jutro, w jaki sposób pan premier będzie przedstawiał sytuację. Ustaliliśmy, jakie elementy z poszczególnych partii zostaną przedstawione przez pana premiera - przekazał.

- Po drugie, ustaliliśmy, że jeżeli chodzi o rekonstrukcję, zrobimy tę rekonstrukcję i ona będzie obszerna. Ona będzie zrobiona w lipcu - poinformował. Czarzasty sprecyzował, że może to być pod koniec lipca lub nawet na początku sierpnia. - Ale to będzie w okolicach mianowania, powołania i zaprzysiężenia pana prezydenta Nawrockiego - dodał.

- Ważne jest to, co będziemy chcieli zrobić do końca tego roku. A przy rekonstrukcji przedstawimy plan do końca kadencji, zarówno ustawowy, jak i strukturalny - powiedział.

Czarzasty był też pytany o to, czy liderzy dyskutowali o poprawie polityki komunikacyjnej rządu. - To był przedmiot rozmowy wczoraj przez godzinę na temat stworzenia systemu komunikacji. To trzeba radykalnie poprawić - przyznał.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo