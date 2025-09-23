Logo strona główna
Polska

Terytorialsi szukają szczątków pocisków. Akcja w trzech powiatach

WOT
Donald Tusk o dronach na konferencji w Sierakowicach
Źródło: TVN24
Żołnierze WOT zostali oddelegowani do szukania szczątków pocisków użytych przeciwko rosyjskim dronom. Poszukiwaniami objęto trzy powiaty na terenie województwa lubelskiego.

150 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej poszukuje na Lubelszczyźnie szczątków pocisków użytych do zestrzelenia rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września - poinformowała zastępczyni rzecznika Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka.

O wysłaniu "terytorialsów" przez Dowódcę Operacyjnego RSZ gen. dyw. Macieja Klisza do poszukiwania szczątków pocisków jako pierwsze poinformowało RMF FM. Informację tę potwierdziła później mjr Złotnicka.

Zastępca rzecznika WOT kapitan Grzegorz Hubacz przekazał, że poszukiwaniami są objęte trzy powiaty województwa lubelskiego - hrubieszowski, krasnostawski oraz włodawski.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

pc

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Wojska Obrony TerytorialnejLubelskieDronyWojsko Polskiebezpieczeństwo
